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03:57 (мск), источник: РБК

Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента

Правительство России объявило о начале подготовки к президентским выборам, которые пройдут в стране в марте 2018 года. Власти подготовили постановление, в котором дали указания участвующим в подготовке выборов ведомствам.

Источник: Reuters

Правительство разработало проект постановления, которым официально объявило подготовку к предстоящим президентским выборам и дало указания министерствам и ведомствам в ходе предвыборной кампании. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов под названием «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента».

Всего проект насчитывает 37 пунктов. В пояснительной записке указаны меры содействия всех указанных органов, в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия, Минюст, ФНС, Минэнерго, Пенсионный фонд и другие, при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и других отправлений.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в целях обеспечения подготовки и проведения выборов президента РФ.

«Проектом постановления установлены положения, определяющие направления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и учреждений с избирательными комиссиями различного уровня, осуществляющими подготовку и проведение выборов президента», — говорится в документе.

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Документ предписывает правоохранительным органам и спецслужбам обеспечить охрану общественного порядка и общую безопасность во время подготовки и проведения выборов. Охрана избирательных участков, указано в проекте, должна обеспечиваться «на безвозмездной основе». Особое внимание в постановлении обращается на необходимость обеспечить избирательные права лицам с ограниченными возможностями, военнослужащих, содержащихся в СИЗО и т. д.

Согласно проекту постановления, Роскомнадзор, Росгвардия, ФСБ, Минюст и МВД должны будут следить и вовремя пресекать «противоправную агитационную деятельность, ​в том числе экстремистской, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты».

Указания также даны и внешнеполитическому ведомству. Его обязывают по запросам избирательной комиссии оказывать содействия в получении сведений о наличии у кандидатов на пост президента России гражданства какого-либо иностранного государства или вида на жительство за рубежом.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Кандидаты на пост главы государства начнут свои избирательные кампании с период с 7 по 17 декабря.

В феврале два федеральных источника рассказали РБК, что Кремль готовится к предстоящим выборам с учетом того, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок. Другой источник отметил, что если Путин будет баллотироваться в 2018 году, он сможет победить, однако важно будет обеспечить явку выше 70%.

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