Сергей Лавров ответил на вопрос хабаровчанина

Источник: Хабаровский край сегодня

Студент первого курса магистратуры дальневосточного филиала университета правосудия Максим Сикач задал вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», молодой человек хочет создать Международный уголовный кодекс.

Глава МИД РФ на Всемирном фестивале молодежи и студентов принял участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир». Во время мероприятия он рассказал студентам о международной политической ситуации в мире. После основного доклада присутствующие могли задать вопросы. Молодой человек с табличкой «Far East», а им оказался Максим Сикач, привлёк внимание министра. Хабаровчанин мечтает о создании Международного уголовного кодекса.

«Задать вопрос Сергею Лаврову было мечтой. Я спросил его, что он думает по поводу единого кодифицированного источника международного права, которым пользовались суды, и что он думает о системе миротворческих судов на территории разграничения враждующих сторон. Он ответил, что к такой системе он немного скептически относится. Но на все вопросы, которые у него возникли, я могу предоставить ответы», — поделился впечатлениями с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» Максим Сикач.

По его словам, это был только первый шаг. Теперь, когда студента заметили в МГИМО, он сможет получить поддержку университета и, возможно, выйти на международный уровень.

«Так, молодой учёный из Хабаровского края может быть в 50-ых годах 21 века сможет протолкнуть данную инициативу. Я не теряю надежду, ведь данная площадка создана для того, чтобы видеть молодых, инициативных, дерзких, амбициозных. Мы тут для того, чтобы решать проблемы мирового масштаба. Будет плохо и даже вульгарно, если не воспользоваться таким шансом. Не нужно оглядываться на то, что тебе скажут — “Ты что такое говоришь?”. Нужно просто идти, поднимать руку, и говорить — “Здравствуйте, я Максим из Хабаровска”», — рассказал Максим Сикач.