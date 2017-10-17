Клинтон сравнила «российское вмешательство в выборы» с 11 сентября

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«Наши очень уважаемые ветераны в области безопасности и разведки заявляли, что это вмешательство было “кибернетическим 11 сентября” в том смысле, что была произведена прямая атака на государственные институты. Возможно, это покажется преувеличением, однако мы знаем, что россияне исследовали наши избирательные системы, а также пытались туда проникнуть. Пропаганда в социальных сетях была только частью их кампании», — рассказала Клинтон.

Она добавила, что «с россиянами еще не покончено, это постоянная угроза».

По мнению Клинтон, президент России Владимир Путин «неустанно» преследует цель дестабилизировать западные демократии.

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16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году следует закончить. «Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы», — сказал президент США. Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.