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05:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Клинтон сравнила «российское вмешательство в выборы» с 11 сентября

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон полагает, что так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году можно сравнить с террористической атакой, произошедшей 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Buzzfeed.

Источник: Reuters

«Наши очень уважаемые ветераны в области безопасности и разведки заявляли, что это вмешательство было “кибернетическим 11 сентября” в том смысле, что была произведена прямая атака на государственные институты. Возможно, это покажется преувеличением, однако мы знаем, что россияне исследовали наши избирательные системы, а также пытались туда проникнуть. Пропаганда в социальных сетях была только частью их кампании», — рассказала Клинтон.

Она добавила, что «с россиянами еще не покончено, это постоянная угроза».

По мнению Клинтон, президент России Владимир Путин «неустанно» преследует цель дестабилизировать западные демократии.

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16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году следует закончить. «Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы», — сказал президент США. Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.

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