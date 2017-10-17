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07:59 (мск), источник: ЕАН

Главный чиновник-стратег Екатеринбурга поддержал идею закрыть центр города для автомобилей

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков поддержал идею закрыть центр города для частного автотранспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я согласен с идеей закрыть центр города для автомобилистов. Я понимаю, что центр на сегодняшний день — это площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге пройдет всероссийский форум «Стратегия городов — 2030: перекрестки развития».

Одной из тем обсуждения станут проблемы транспортного развития городов-миллионников.

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