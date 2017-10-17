Главный чиновник-стратег Екатеринбурга поддержал идею закрыть центр города для автомобилей

«Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я согласен с идеей закрыть центр города для автомобилистов. Я понимаю, что центр на сегодняшний день — это площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».