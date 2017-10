Рамзан Кадыров рассказал об итогах встречи с Шавкатом Мирзиёевым

Ассаламу алайкум! В понедельник я совершил поездку в столицу Узбекистана - Ташкент. Я давно ждал встречи с Узбекистаном и её столицей. В Ташкенте меня принял уважаемый Президент @mirziyoyev_sh Шавкат Мирзиёев. Я благодарен Шавкату Миромоновичу за исключительно дружеский и тёплый характер беседы! Для меня стало откровением, что он заочно очень хорошо знал моего дорогого ОТЦА, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, был прекрасно осведомлен о его борьбе с терроризмом. О нём ему много рассказывал ректор Ташкентского Исламского института имени имама Аль-Бухари, учитель Ахмата-Хаджи и близкий друг нашей семьи - Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Я поделился, с какой искренней любовью Ахмат-Хаджи относился к Узбекистану и её народу. Мы обсудили целый ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, инвестиционной политике. Мы договорились совместными усилиями добиться установления тесных связей между Узбекистаном и Чечней, вывести их на более высокий уровень, придать характер системности. Я убедился, что в лице Шавката Миромоновича народ Узбекистана получил по милости Аллаха настоявшего лидера, который безмерно любит свой народ, свою страну, готов всю свою жизнь посвятить служению своему Отечеству! Он знает, как вывести Узбекистан в число наиболее экономически и политически развитых и стабильных стран! Я пригласил Шавката Миромоновича в удобное для него время нанести дружеских визит в регион России -Чечню! Президент дал обещание приехать в Грозный! #Кадыров #Мирзиёев #Россия #Узбекистан #Чечня

