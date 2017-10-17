Рамзан Кадыров рассказал об итогах встречи с Шавкатом Мирзиёевым
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сотрудничество в различных областях.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сотрудничество в различных областях.
Стороны договорились придать двусторонним отношениям характер системности, написал Кадыров на своей странице в соцсети.
Шавкат Мирзиёев 16 октября принял главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.
«Мы обсудили целый ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, инвестиционной политике. Мы договорились совместными усилиями добиться установления тесных связей между Узбекистаном и Чечней, вывести их на более высокий уровень, придать характер системности», — сказал Кадыров.
Он отметил, что давно ждал встречи с Узбекистаном и выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву «за исключительно дружеский и теплый характер беседы».
«Я убедился, что в лице Шавката Миромоновича народ Узбекистана получил по милости Аллаха настоявшего лидера, который безмерно любит свой народ, свою страну, готов всю свою жизнь посвятить служению своему Отечеству», — отметил президент Чечни.
По словам Кадырова, президент Узбекистана знает, как вывести страну в число наиболее экономически и политически развитых и стабильных стран.
«Я пригласил Шавката Миромоновича в удобное для него время нанести дружеских визит в регион России — Чечню! Президент дал обещание приехать в Грозный», — добавил он.