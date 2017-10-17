Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетит Ташкент

Источник: Podrobno.uz

Представитель организации встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества и средств массовой информации для обсуждения вопросов свободы СМИ в Узбекистане и регионе ОБСЕ в целом, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В ходе двухдневного мероприятия более 100 участников, включая журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества и научных кругов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также Монголии и нескольких международных экспертов, обсудят текущие медиа-тенденции в Центральной Азии.