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07:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетит Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Ташкент с 17 по 19 октября и откроет 19-ю региональную Центральноазиатскую конференцию «Открытая журналистика в Центральной Азии».

Источник: Podrobno.uz

Представитель организации встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества и средств массовой информации для обсуждения вопросов свободы СМИ в Узбекистане и регионе ОБСЕ в целом, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В ходе двухдневного мероприятия более 100 участников, включая журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества и научных кругов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также Монголии и нескольких международных экспертов, обсудят текущие медиа-тенденции в Центральной Азии.

Конференция проходит ежегодно и представляет собой форум для обсуждения вопросов, связанных со свободой выражения мнения, и содействует выполнению обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ в Центральной Азии.

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