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09:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Корейский бизнес вдвое увеличит присутствие на Дальнем Востоке

Страна стала второй по количеству инвестиций в макрорегион.

Предложения по усилению взаимодействия с Дальним Востоком подготовят в ближайшее время для корейских инвесторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вопросы интенсификации отношений России и Кореи обсудили в ходе рабочей встречи заместитель председателя правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев и председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гиль.

Государство стало вторым по количеству инвестиций в Дальний Восток. Юрий Трутнев отметил, что за последние полгода товарооборот между Россией и Кореей вырос на 30% и составил 3,7 млрд долларов США. По словам полпреда Президента на Дальнем Востоке, одним из решающих факторов стал растущий интерес корейских инвесторов к новым условиям ведения бизнеса в макрорегионе.

Он уточнил, что в рамках особых экономических режимов в настоящее время реализуется 9 инвестпроектов на сумму 294 млн долларов с участием корейских компаний.

Сон Ен Гиль заверил, что будет всячески содействовать переводу российско-корейского диалога в практическую плоскость. По его словам, благодаря мерам поддержки с российской стороны, Корея планирует почти вдвое увеличить присутствие своих компаний на российском рынке.

Готовый пакет предложений для интенсификации инвестиционного взаимодействия двух стран в ближайшее время подготовит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, такое поручение ведомству дал Юрий Трутнев.

По итогам встречи вице-премьер предложил провести День корейского инвестора в первой половине 2018 года. Напомним, впервые подобное мероприятие состоялось в июне в Хабаровске. Обсудить перспективные проекты в Хабаровск прибыли представители крупного корейского бизнеса. Также в его рамках губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обсудил с Сон Ен Гилем развитие партнерских отношений, а также реализацию совместных проектов в области гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и судостроения.

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