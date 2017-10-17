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07:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Минэкономики Кыргызстана обратилось к ЕЭК по ситуации на границе с РК

Кыргызстан заявил, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Министерство экономки Кыргызстана заявило, что Казахстан не соблюдает принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Sputnik Кыргызстан.

10 октября возникли проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы. На трех КПП наблюдались большие автомобильные пробки и огромные очереди. Спустя сутки Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что это связано с профилактической пограничной операцией.

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В сообщении министерства экономики Кыргызстана сообщается, что введенный Казахстаном дополнительный контроль противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей интеграции.

«Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основных принципов работы единого рынка ЕАЭС», — говорится в заявлении.

Министерство направило письмо руководству коллегии ЕЭК с просьбой уведомить Казахстан о необходимости соблюдать правила союза и рассмотреть эту ситуацию на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК.

Отмечается, что до усиления на границе через КПП в среднем ежедневно проходили 8 176 лиц и 662 единицы транспорта, 388 из которых — грузовые машины. С 10 октября КПП пропускают примерно 3 446 лиц, 357 единиц транспорта.

Как ранее сообщало министерство сельского хозяйства Казахстана, ветконтроль на казахстанско-кыргызстанской границе за запрещенными и загрязняющими веществами в кыргызской продукции (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов) также был усилен с 10 октября. Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукцию пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм.

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