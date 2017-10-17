Минэкономики Кыргызстана обратилось к ЕЭК по ситуации на границе с РК
Кыргызстан заявил, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС.
Кыргызстан заявил, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС.
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Министерство экономки Кыргызстана заявило, что Казахстан не соблюдает принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Sputnik Кыргызстан.
10 октября возникли проблемы с пересечением
В сообщении министерства экономики Кыргызстана сообщается, что введенный Казахстаном дополнительный контроль противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей интеграции.
«Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основных принципов работы единого рынка ЕАЭС», — говорится в заявлении.
Министерство направило письмо руководству коллегии ЕЭК с просьбой уведомить Казахстан о необходимости соблюдать правила союза и рассмотреть эту ситуацию на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК.
Отмечается, что до усиления на границе через КПП в среднем ежедневно проходили 8 176 лиц и 662 единицы транспорта, 388 из которых — грузовые машины. С 10 октября КПП пропускают примерно 3 446 лиц, 357 единиц транспорта.
Как ранее сообщало министерство сельского хозяйства Казахстана, ветконтроль на