Минэкономики Кыргызстана обратилось к ЕЭК по ситуации на границе с РК

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Министерство экономки Кыргызстана заявило, что Казахстан не соблюдает принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Sputnik Кыргызстан.

10 октября возникли проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы. На трех КПП наблюдались большие автомобильные пробки и огромные очереди. Спустя сутки Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что это связано с профилактической пограничной операцией.

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В сообщении министерства экономики Кыргызстана сообщается, что введенный Казахстаном дополнительный контроль противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей интеграции.

«Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основных принципов работы единого рынка ЕАЭС», — говорится в заявлении.

Министерство направило письмо руководству коллегии ЕЭК с просьбой уведомить Казахстан о необходимости соблюдать правила союза и рассмотреть эту ситуацию на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК.

Отмечается, что до усиления на границе через КПП в среднем ежедневно проходили 8 176 лиц и 662 единицы транспорта, 388 из которых — грузовые машины. С 10 октября КПП пропускают примерно 3 446 лиц, 357 единиц транспорта.