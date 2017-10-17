Глава Приморья знает «простой подход» к созданию рабочих мест в Приморье

Источник: Пресс-служба Президента России

На конференции, посвященной вопросу создания высокопроизводительных рабочих мест, врио губернатора отметил, что в данном вопросе Приморье не должно отвлекаться от задач, поставленных президентом Путиным.

Еще в 2012 году президент поставил задачу по созданию в стране 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.

«По итогам 2016 года в России этот показатель составил 16,6 млн., то есть до исполнения поставленной президентом задачи требуется еще 8,5 млн. Задача эта архисложная. Но в нынешней непростой экономической ситуации создание новых рабочих мест, модернизация и развитие существующих производств, увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест особенно актуально для России, а для Дальнего Востока и Приморского края просто жизненно необходимые вещи», — заявила уполномоченный по правам предпринимателей Приморского края Марина Шемилина.

И, по словам врио губернатора Тарасенко, Приморье уже активно включилось в эту работу. В качестве примера он привел деятельность ТОРов, где 52 резидентами на данный момент уже создано порядка 13 тысяч рабочих мест.

Основываясь на своем предыдущем опыте, глава Приморья отметил, что «создание в чистом поле огромного количества рабочих мест — задача трудоемкая».

Андрей Тарасенко уверен — решение проблемы кадрового голода в высокопроизводительных отраслях приведет к доступности местной продукции для жителей края.

Острый недостаток кадров — одна из первостепенных задач, требующих скорейшего решения в Приморье, согласна с врио губернатора уполномоченный по правам предпринимателей Шемилина. Омбудсмен уверена, что создание высокопроизводительных мест, в этой связи сможет не только закрепить местные кадры, но и привлечь их из других регионов страны.

«Мне кажется, что мало обучить кадры. Важно создать условия, чтобы эти кадры остались работать и жить в Приморском крае», — отметила Шемилина.

Согласно данным подготовленным Институтом экономики и роста имени П. А. Столыпина, представленных на конференции, за последние пять лет общее количество рабочих мест в стране сократилось на 6,5 млн. Прежде всего за счет сокращений в реальном и социальном секторах экономики, при этом рост рабочих мест отмечается в финансовом секторе и торговле.

По профилю занятости лидирующими отраслями в крае является сектор торговли, транспорт и связь. При том, что по доле высокопроизводительных рабочих мест лидирует отрасль производства машин и оборудования и рыболовства.

Говоря о трудностях по созданию высокопроизводительных рабочих мест, главная проблема из носит экономический характер, а именно высокие финансовые затраты, издержки на тарифы и кредиты, высокий уровень налогообложения, отметила Елена Ромашко:

«Вот начнут у нас строить какой-нибудь химический завод. Думаете здесь будут людей искать? Нет, вахтовым методом приедут и будут работать. А мы будем сидеть, смотреть, как кто-то получает много и хорошо. А рядом человек в поселении будет получать — ничего».

Врио губернатора, убежден — в Приморье необходимо начинать переучивать кадры, незадействованные в экономике региона.

«У нас на бирже стоит миллион людей и 600 тысяч пенсионеров, Всего в крае 2 млн. — вот вам простая статистика, кто и как придет работать. Нам необходимо менять весь стиль — обязывать предприятия созданием квот, блокировать места для своих. Тогда мы ситуацию поломаем. Научными терминами и платформами — не сделаем ничего.

Будем опять сидеть, смотреть, ждать, когда кто-то что-то сделает за нас. У меня простой подход. Нужно заставить институты открывать кафедры. У нас нет судостроителей, нет специалистов в области, химии, энергетики. Буду указами пытаться обязать, чтобы каждое предприятие открывало кафедру и блокировало для себя людей. Иначе, потеряем людей, которые здесь есть — заключил Тарасенко.