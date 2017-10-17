Президент Татарстана с рабочей поездкой находится в Москве
(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в федеральной столице.
(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в федеральной столице.
Там стартуют сразу два крупных международных события: заседание Межправительственной
VIII заседание Межправительственной комиссии стартует утром. Ожидается, что в нем примут участие заместитель
Планируется также, что Рустам Минниханов во второй половине дня станет участником