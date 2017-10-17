Президент Татарстана с рабочей поездкой находится в Москве

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Там стартуют сразу два крупных международных события: заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня и Российско-Сингапурский деловой форум.

VIII заседание Межправительственной комиссии стартует утром. Ожидается, что в нем примут участие заместитель Премьер-министра — министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Сингапура г-н Тарман Шанмугаратнам и первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.