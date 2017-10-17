Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Олег Газманов попал в ДТП
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Овсиенко похвасталась лицом после пластической операции - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
8Веселое кладбище в Румынии
09:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана с рабочей поездкой находится в Москве

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в федеральной столице.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Там стартуют сразу два крупных международных события: заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня и Российско-Сингапурский деловой форум.

VIII заседание Межправительственной комиссии стартует утром. Ожидается, что в нем примут участие заместитель Премьер-министра — министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Сингапура г-н Тарман Шанмугаратнам и первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

Планируется также, что Рустам Минниханов во второй половине дня станет участником Российско-Сингапурского делового форума.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Верхнем Услоне отпраздновали 15-летие мечети «Салихжан»
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь