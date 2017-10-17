Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Экс-жена Марьянова рассказала о последнем разговоре с ним - СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
07:34 (мск), источник: Tengrinews

Бозумбаев отчитался о ситуации с бензином

Казахстан имеет запасы бензина АИ-92 на 13 дней бесперебойной поставки, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев начал заседание правительства с отчета по ситуации с топливом в Казахстане.

Читайте также
Назарбаев Бозумбаеву: Я объявил вам выговор, это равносильно освобождению от должности

«По бензину, для стабилизации был предпринят ряд мер. На Шымкентском и Атырауском НПЗ производство АИ-92 увеличилось до 35 тысяч тонн. На Шымкентском заводе его загрузка повысилась до 490 тысяч тонн. На двух заводах дополнительно выпускается АИ-92. Осуществляется дополнительная поставка облегченной нефти. Это все из запланированных 135 тысяч тонн позволит получить 170 тысяч тонн АИ-92», — отчитался перед правительством Канат Бозумбаев.

Он рассказал о договоренностях с российскими поставщиками на отгрузку более 100 тысяч тонн АИ-92. Из них, по его словам, уже до конца недели будет отгружено около 50 тысяч тонн. Остальные объемы зайдут до конца месяца. Уже на вчерашний вечер импортировано 34,6 тысячи бензина АИ-92, за прошедшие выходные завезено более 10 тысяч тонн.

«Совокупные остатки АИ-92 на сегодняшний день в стране составили 120 тысяч тонн. В целом это позволяет гарантировать 13 дней обеспечения этим видом топлива, без перебоев в реализации. На сегодня практически нет регионов с ограничение реализации АИ-92, имею в виду прежде всего на крупных сетях. На двух сетях еще осталась реализация по талонам, думаю, эти сети перейдут на свободную продажу в течение ближайших дней», — заверил Бозумбаев.

Министр сообщил, что все работы по Павлодарскому НПЗ ведутся согласно графику, запуск завода планируется 26 октября. До конца октября завод планирует переработать 65 тысяч тонн нефти и отгружать по 2,5 тысячи тонн бензина АИ-92 в сутки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестные проникли в отделение банка в Алматы
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь