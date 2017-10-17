Бозумбаев отчитался о ситуации с бензином

Источник: Tengrinews

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев начал заседание правительства с отчета по ситуации с топливом в Казахстане.

«По бензину, для стабилизации был предпринят ряд мер. На Шымкентском и Атырауском НПЗ производство АИ-92 увеличилось до 35 тысяч тонн. На Шымкентском заводе его загрузка повысилась до 490 тысяч тонн. На двух заводах дополнительно выпускается АИ-92. Осуществляется дополнительная поставка облегченной нефти. Это все из запланированных 135 тысяч тонн позволит получить 170 тысяч тонн АИ-92», — отчитался перед правительством Канат Бозумбаев.

Он рассказал о договоренностях с российскими поставщиками на отгрузку более 100 тысяч тонн АИ-92. Из них, по его словам, уже до конца недели будет отгружено около 50 тысяч тонн. Остальные объемы зайдут до конца месяца. Уже на вчерашний вечер импортировано 34,6 тысячи бензина АИ-92, за прошедшие выходные завезено более 10 тысяч тонн.

«Совокупные остатки АИ-92 на сегодняшний день в стране составили 120 тысяч тонн. В целом это позволяет гарантировать 13 дней обеспечения этим видом топлива, без перебоев в реализации. На сегодня практически нет регионов с ограничение реализации АИ-92, имею в виду прежде всего на крупных сетях. На двух сетях еще осталась реализация по талонам, думаю, эти сети перейдут на свободную продажу в течение ближайших дней», — заверил Бозумбаев.