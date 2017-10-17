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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Претендентов на кресло мэра Омска уже пятеро

Кандидатом в градоначальники стал 70-летний Николай Телепенко.

Источник: Reuters

Сегодня, 17 октября, стало известно, что на место мэра Омска заявились уже пять человек.

Первым подал документы пенсионер Мухатмели Хасанов, участник праймериз «Единой России» в Заксобрание. Вторым пришел Самат Шарипов, бывший следователь и бизнесмен из Казахстана. Третий — Сергей Хазин. Как указал претендент, он работает в добывающей отрасли.

Также заявился юрист Роман Кафаров. Пятый кандидат — 70-летний пенсионер Николай Телепенко.

Прием документов будут проходить до 31 октября. По прогнозам конкурсной комиссии, ключевые кандидаты придут в последние дни.

Напомним, это уже вторая попытка выбрать мэра Омска непрямым голосованием. Первая провалилась из-за отсутствия кандидатов в финальном этапе конкурса.

Как и в прошлый раз, нового градоначальника выберет Горсовет Омска.

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