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08:46 (мск), источник: Tengrinews

«Расслабляться не стоит» — Сагинтаев предупредил акимов

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства обратился к акимам Астаны и Мангистауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Вопрос по освоению целевых трансфертов. Как мы видели в докладе Султанова (министр финансов — прим. автора), в Мангистауской области 83,8 процента. Прошу дать ответ», — спросил премьер-министр.

По данным акимата региона, неосвоение составляет 2,9 миллиарда тенге.

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«По четырем школам (общие затраты составляют — прим. автора) из Нацфонда — 1,5 миллиарда, из трансферта — 4 миллиарда тенге. Вопрос связан с неоднократными обжалованиями и судебным процессом, который в этот период был. Чтобы не идти на финансовые нарушения, тем более, что все объекты являются у нас переходящими, мы сегодня пошли по этому пути. Сумма заявлена, конечно, мы освоим», — заверил правительство аким области Ералы Тугжанов.

По Астане освоение средств находится на уровне 87,3 процента. Аким столицы Асет Исекешев заявил, что до конца года все средства будут освоены.

«В этом году в Астане реализуется много инвестиционных проектов, по ряду идут корректировка документации и судебные процедуры, — добавил он.

Премьер-министр отметил, что статистические результаты за девять месяцев в регионах неплохие.

«Однако расслабляться не стоит. Центральные и местные исполнительные органы должны продолжить системную реализацию политики Главы государства по дальнейшему обеспечению экономического роста. Оставшиеся 2,5 месяца мы должны работать в таком же темпе», — поручил Сагинтаев.

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