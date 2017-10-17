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09:00 (мск), источник: ЕАН

Министр культуры Владимир Мединский посетит Первоуральск

Министр России Владимир Мединский сегодня посетит инновационный культурный центр в Первоуральске. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Мединский внезапно прибыл в Екатеринбург накануне, его визит до последнего момента называли частным. Однако в результате чиновник провел официальную встречу с губернатором Евгением Куйвашевым и отдельно встретился с работниками культуры и искусства.

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