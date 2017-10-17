Министр культуры Владимир Мединский посетит Первоуральск
Министр России Владимир Мединский сегодня посетит инновационный культурный центр в Первоуральске. Об этом сообщили в
Министр России Владимир Мединский сегодня посетит инновационный культурный центр в Первоуральске. Об этом сообщили в
Напомним, Мединский внезапно прибыл в Екатеринбург накануне, его визит до последнего момента называли частным. Однако в результате чиновник провел официальную встречу с губернатором Евгением Куйвашевым и отдельно встретился с работниками культуры и искусства.