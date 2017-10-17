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10:05 (мск), источник: Publika.md

Дорин Киртоакэ подал заявку на участие в референдуме 19 ноября

Дорин Киртоакэ подал в Окружной избирательный совет заявление на регистрацию в качестве участника референдума 19 ноября.

Источник: Publika.md

Его рассмотрели на внеочередном заседании, однако решения не приняли. Членам совета понадобились разъяснения Центральной избирательной комиссии.

«Нет ясности. И чтобы не превышать функциональные полномочия, я попросил отложить рассмотрение этого заявления. Закон не запрещает, но не предусматривает право физического лица на регистрацию в качестве участника референдума», — сказал зампредседателя ОИС Виталий Мирон.

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Глава фракции Либеральной партии в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебану считает, что совет намерено затягивает принятие решения.

«Закон утверждает очень ясно: граждане Республики Молдова. Избирательный кодекс, статья 47, абзац первый. Партию социалистов зарегистрировали в тот же день. Дорина Киртоакэ, как вы слышали, не регистрируют даже через три дня. Партия социалистов уже участник предвыборной гонки, Дорину Киртоакэ запрещают в ней участвовать», — сообщил глава фракции ЛП в КМС Ион Чебану.

Референдум по вопросу об отстранении от должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ состоится 19 ноября. Его проведение обойдется бюджету почти в девять миллионов леев.

Избранный мэр лишится должности, если его отставку поддержат более 163 тысяч столичных избирателей.

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