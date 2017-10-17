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09:05 (мск), источник: Вести Приморье

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели учения

Во время учений отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота во вторник вместе с военно-морскими силами Брунея провели совместные учения «Passex».

Во время учений отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию, сообщает пресс-служба ТОФ, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что перед учениями отряд боевых кораблей (ОБК) ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» покинул порт Муара, где пробыл с пятидневным визитом.

15 октября российские корабли были открыты. В течение дня корабли посетили более двух тысяч человек.

Кроме того, прошло совместное учение группы противодиверсионной подготовки ОБК ТОФ с военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных Сил Брунея.

Отряд боевых кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова покинул Владивосток для выполнения задач дальнего плавания 2 октября.

Поход продлится около четырех месяцев. Корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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