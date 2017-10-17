Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели учения
Во время учений отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.
Во время учений отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота во вторник вместе с
Во время учений отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию, сообщает
Отмечается, что перед учениями отряд боевых кораблей (ОБК) ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» покинул порт Муара, где пробыл с пятидневным визитом.
15 октября российские корабли были открыты. В течение дня корабли посетили более двух тысяч человек.
Кроме того, прошло совместное учение группы противодиверсионной подготовки ОБК ТОФ с военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных Сил Брунея.
Отряд боевых кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил
Поход продлится около четырех месяцев. Корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в