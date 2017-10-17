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09:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

О политике на берегу: первый Байкальский политический форум стартует 20 октября

В дискуссиях примут участие асы политтехнологий и политконсалтинга со всей страны — от Владивостока до Питера.

Источник: Reuters

Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

Первый Байкальский политический форум (БПФ) пройдет на берегу самого чистого озера. 20—22 октября в поселке Листвянка (Иркутская область) будут вести дискуссии о политике лучшие специалисты политконсалтинга и асы политтехнологий со всей России. В программе — прогнозы не только по президентской кампании, но и на региональных выборах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете.

Организаторами БПФ выступают Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Центр стратегических коммуникаций, Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России.

Впервые лучшие политконсультанты, политологи, социологи и политюристы России, политики, депутаты, общественные деятели, главы городов и районов Сибири и Дальнего Востока соберутся на Байкале для обсуждения актуальной общественно-политической ситуации в России и регионах, прогнозах развития ситуации в предстоящем электоральном цикле.

БПФ стремится уйти от привычных докладов в сторону живых дискуссий, баттлов и мастер-классов профессионалов политконсалтинга и социальных технологов, действующих и будущих политиков и общественников, опытных «зубров» и «дерзкой молодежи».

Главные темы БПФ продиктованы актуальной политической повесткой:

Большие российские выборы. Успешные практики организации федеральной кампании в регионах.

Большие региональные выборы. Эффективная избирательная кампания для партий и одномандатников. Как реанимировать и реформировать региональные отделения и, почему это одна из ступеней к победе на выборах.

Территория открытий. Целесообразность использования муниципального фильтра, активность малых партий, целесообразность проведения и оправданности результатов социологических исследований. Трансформация роли общественных институтов, рост влияния социальных технологий в общественных средах. Место и эффективная роль общественных палат в современной политике. Запрос на подлинность политики со стороны избирателей.

Выборы в Сети. Почему завести аккаунт в соцсетях — еще не значит «вести кампанию», и как завоевать аудиторию Интернета.

Мастер-классы. Опытные и начинающие политики с помощью мастеров политконсалтинга смогут очертить векторы будущей кампании и политического бренда, заявить о себе в дискуссиях и на дебатах.

Среди спикеров форума именитые российские эксперты в области политкансалтинга, политтехнологий, GR и политического SMM: президент РАСО Станислав Наумов, президент РАПК Алексей Куртов, председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко, вице-президент Компании развития общественных связей (КРОС) Николай Юханов, руководитель ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, председатель комитета цифровых коммуникаций РАСО Сергей Водопетов… фамилий ведущих экспертов слишком много. Со всем списком спикеров можно познакомиться на сайте форума. Там также есть вся информация по участию и размещению: бпф2017.рф.

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