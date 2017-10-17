О политике на берегу: первый Байкальский политический форум стартует 20 октября
В дискуссиях примут участие асы политтехнологий и политконсалтинга со всей страны — от Владивостока до Питера.
В дискуссиях примут участие асы политтехнологий и политконсалтинга со всей страны — от Владивостока до Питера.
Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.
Первый Байкальский политический форум (БПФ) пройдет на берегу самого чистого озера.
Организаторами БПФ выступают Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Центр стратегических коммуникаций, Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России.
Впервые лучшие политконсультанты, политологи, социологи и политюристы России, политики, депутаты, общественные деятели, главы городов и районов Сибири и Дальнего Востока соберутся на Байкале для обсуждения актуальной
Главные темы БПФ продиктованы актуальной политической повесткой:
Большие российские выборы. Успешные практики организации федеральной кампании в регионах.
Большие региональные выборы. Эффективная избирательная кампания для партий и одномандатников. Как реанимировать и реформировать региональные отделения и, почему это одна из ступеней к победе на выборах.
Территория открытий. Целесообразность использования муниципального фильтра, активность малых партий, целесообразность проведения и оправданности результатов социологических исследований. Трансформация роли общественных институтов, рост влияния социальных технологий в общественных средах. Место и эффективная роль общественных палат в современной политике. Запрос на подлинность политики со стороны избирателей.
Выборы в Сети. Почему завести аккаунт в соцсетях — еще не значит «вести кампанию», и как завоевать аудиторию Интернета.
Среди спикеров форума именитые российские эксперты в области политкансалтинга, политтехнологий, GR и политического SMM: президент РАСО Станислав Наумов, президент РАПК Алексей Куртов, председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко,