О политике на берегу: первый Байкальский политический форум стартует 20 октября

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Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

Первый Байкальский политический форум (БПФ) пройдет на берегу самого чистого озера. 20—22 октября в поселке Листвянка (Иркутская область) будут вести дискуссии о политике лучшие специалисты политконсалтинга и асы политтехнологий со всей России. В программе — прогнозы не только по президентской кампании, но и на региональных выборах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете.

Организаторами БПФ выступают Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Центр стратегических коммуникаций, Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России.

Впервые лучшие политконсультанты, политологи, социологи и политюристы России, политики, депутаты, общественные деятели, главы городов и районов Сибири и Дальнего Востока соберутся на Байкале для обсуждения актуальной общественно-политической ситуации в России и регионах, прогнозах развития ситуации в предстоящем электоральном цикле.

БПФ стремится уйти от привычных докладов в сторону живых дискуссий, баттлов и мастер-классов профессионалов политконсалтинга и социальных технологов, действующих и будущих политиков и общественников, опытных «зубров» и «дерзкой молодежи».

Главные темы БПФ продиктованы актуальной политической повесткой:

Большие российские выборы. Успешные практики организации федеральной кампании в регионах.

Большие региональные выборы. Эффективная избирательная кампания для партий и одномандатников. Как реанимировать и реформировать региональные отделения и, почему это одна из ступеней к победе на выборах.

Территория открытий. Целесообразность использования муниципального фильтра, активность малых партий, целесообразность проведения и оправданности результатов социологических исследований. Трансформация роли общественных институтов, рост влияния социальных технологий в общественных средах. Место и эффективная роль общественных палат в современной политике. Запрос на подлинность политики со стороны избирателей.

Выборы в Сети. Почему завести аккаунт в соцсетях — еще не значит «вести кампанию», и как завоевать аудиторию Интернета.

Мастер-классы. Опытные и начинающие политики с помощью мастеров политконсалтинга смогут очертить векторы будущей кампании и политического бренда, заявить о себе в дискуссиях и на дебатах.