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09:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-сенатора Константина Цыбко перевели в челябинский СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. Осужденного на 9 лет колонии строгого режима бывшего сенатора Совета Федерации Константина Цыбко перевели из златоустовского в челябинский СИЗО. Эту информацию сообщил источник в региональном ГУФСИН.

Бывший сенатор Совфеда от Челябинской области Константин Цыбко переведен в челябинское СИЗО № 1 из Златоуста. Здесь он будет дожидаться апелляции своего приговора.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», жалоба будет рассмотрена в областном суде 25 октября. Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-чиновник теперь якобы содержится в той же камере следственного изолятора, из которой летом этого года сбегал преступник. Однако в пресс-службе ГУФСИН экспертному каналу сообщили, что-то помещение в настоящее время законсервировано и не используется для содержания заключенных.

Напомним, в августе Озерский горсуд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей, с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок три года. Авторы Кирилл Бабушкин, Елена Мицих.

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