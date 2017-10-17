Экс-сенатора Константина Цыбко перевели в челябинский СИЗО

Бывший сенатор Совфеда от Челябинской области Константин Цыбко переведен в челябинское СИЗО № 1 из Златоуста. Здесь он будет дожидаться апелляции своего приговора.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», жалоба будет рассмотрена в областном суде 25 октября. Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-чиновник теперь якобы содержится в той же камере следственного изолятора, из которой летом этого года сбегал преступник. Однако в пресс-службе ГУФСИН экспертному каналу сообщили, что-то помещение в настоящее время законсервировано и не используется для содержания заключенных.