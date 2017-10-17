Источник: РИА "Новости"

Бурков обсудил с коммунистами празднование 100-летия революции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Александр Бурков встретился с первым секретарём омского областного комитета КПРФ Александром Кравецом. Коммунист обратился к губернатору за поддержкой в проведении мероприятий, посвящённых столетнему юбилею революции. Стороны также обсудилит работу депутатов и ситуацию в регионе.

Как сообщил Кравец, врио губернатора произвел на него хорошее впечатление. Буркова он назвал человеком, которому не всё равно, который всем интересуется и свободен от стереотипов, но ему достался проблемный регион. Также коммунист надеется, что новый губернатор сможет исправить ситуацию в регионе.