Бурков обсудил с коммунистами празднование 100-летия революции
Новый губернатор встретился с представителем КПРФ Александром Кравцом.
Новый губернатор встретился с представителем КПРФ Александром Кравцом.
Бурков обсудил с коммунистами празднование 100-летия революции. Об этом сообщает
Александр Бурков встретился с первым секретарём омского областного комитета КПРФ Александром Кравецом. Коммунист обратился к губернатору за поддержкой в проведении мероприятий, посвящённых столетнему юбилею революции. Стороны также обсудилит работу депутатов и ситуацию в регионе.
Как сообщил Кравец, врио губернатора произвел на него хорошее впечатление. Буркова он назвал человеком, которому не всё равно, который всем интересуется и свободен от стереотипов, но ему достался проблемный регион. Также коммунист надеется, что новый губернатор сможет исправить ситуацию в регионе.
«Мы родились и выросли в области, которая входила в пятёрку самых развитых. Очень хотелось бы, чтобы новый губернатор нашёл пути возрождения былой славы и гордости омичей», — отметил Кравец.