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09:28 (мск), источник: АиФ Омск

Бурков обсудил с коммунистами празднование 100-летия революции

Новый губернатор встретился с представителем КПРФ Александром Кравцом.

Источник: РИА "Новости"

Бурков обсудил с коммунистами празднование 100-летия революции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Александр Бурков встретился с первым секретарём омского областного комитета КПРФ Александром Кравецом. Коммунист обратился к губернатору за поддержкой в проведении мероприятий, посвящённых столетнему юбилею революции. Стороны также обсудилит работу депутатов и ситуацию в регионе.

Как сообщил Кравец, врио губернатора произвел на него хорошее впечатление. Буркова он назвал человеком, которому не всё равно, который всем интересуется и свободен от стереотипов, но ему достался проблемный регион. Также коммунист надеется, что новый губернатор сможет исправить ситуацию в регионе.

«Мы родились и выросли в области, которая входила в пятёрку самых развитых. Очень хотелось бы, чтобы новый губернатор нашёл пути возрождения былой славы и гордости омичей», — отметил Кравец.

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