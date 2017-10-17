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09:31 (мск), источник: Om1.ru

Александр Бурков недоволен системой экологического контроля в Омске

Новый глава региона отчитал подчиненных за неэффективное использование систем контроля и учета выбросов.

Источник: Om1.ru

Накануне, 16 октября, врио губернатора Омской области Александр Бурков провел первый брифинг, на котором упрекнул региональное Минприроды в отсутствии комплексного и системного мониторинга выбросов. Как отметил новый глава региона, за десятками омских предприятий в полной мере не ведется экологический контроль.

Александр Бурков:

— Изначально мы видим — ошибка при подсчете допустимой нормы выброса. Считают одно предприятие нефтепромышленного комплекса, как будто оно стоит в чистом поле. Никто не учитывает, что определенный объем в этот же момент выбрасывают еще десятки предприятий. То есть, нет математического анализа общей оценки допустимой концентрации выбросов. Организационных вопросов тоже, мне кажется, нет.

По мнению Буркова, сегодня Министерство не координирует деятельность.

Также, новый глава региона отчитал подчиненных за неэффективное использование систем контроля и учета выбросов.

Александр Бурков:

— Один газовый анализатор был куплен еще до моего прихода за 800 тысяч, сейчас они предлагают купить передвижную станцию за 10 млн руб. Кроме этого мы имеем 4 региональных и 6 федеральных постов, которые берут пробы — это только по территории города. Но мне кажется, что подход министерства природных ресурсов неправильный. Они считают, что, если им сейчас дадут денег, они эту проблему решат. Ну, купим мы 10−20, только факта выявления не произошло. Вроде бы и газовые анализаторы есть, вроде бы и шесть месяцев прошло. Но все есть: выбросы — есть, круг подозреваемых предприятий тоже есть, а результата — нет. Дело — не в цене газоанализатора, и не в их количестве.

Как добавил Бурков, для решения этого вопроса должен быть комплексный подход и оперативное реагирование как Роспотребнадзора, и Росприроднадзора, так и правоохранительных органов. Со дня первых выбросов прошло семь месяцев, но расследование СКР по Омской области пока не увенчались успехом.

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