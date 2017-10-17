Александр Бурков недоволен системой экологического контроля в Омске

— Изначально мы видим — ошибка при подсчете допустимой нормы выброса. Считают одно предприятие нефтепромышленного комплекса, как будто оно стоит в чистом поле. Никто не учитывает, что определенный объем в этот же момент выбрасывают еще десятки предприятий. То есть, нет математического анализа общей оценки допустимой концентрации выбросов. Организационных вопросов тоже, мне кажется, нет.

— Один газовый анализатор был куплен еще до моего прихода за 800 тысяч, сейчас они предлагают купить передвижную станцию за 10 млн руб. Кроме этого мы имеем 4 региональных и 6 федеральных постов, которые берут пробы — это только по территории города. Но мне кажется, что подход министерства природных ресурсов неправильный. Они считают, что, если им сейчас дадут денег, они эту проблему решат. Ну, купим мы 10−20, только факта выявления не произошло. Вроде бы и газовые анализаторы есть, вроде бы и шесть месяцев прошло. Но все есть: выбросы — есть, круг подозреваемых предприятий тоже есть, а результата — нет. Дело — не в цене газоанализатора, и не в их количестве.