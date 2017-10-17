Омским муниципальным служащим разрешат заниматься политикой

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В апреле были приняты изменения в ФЗ, которые уточняют запрет на управление коммерческими организациями муниципальными служащими.

Служащим по-прежнему запрещено заниматься бизнесом лично и через доверенных лиц и участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Но если раньше исключение составляли жилищные, гаражные, садовые, потребительские кооперативы, то сейчас под исключение попадают и политические партии. Так, согласно новой редакции, муниципальным служащим разрешается управлять политической партией и участвовать в конференциях и собраниях общественных организаций.

«Этими изменениями мы приводим в соответствие Устав города Омска законодательству за федеральном уровне. Теперь наше местное решение полностью будет соответствовать федеральному закону», — прокомментировал председатель комитета Ринат Карымов.