Сити-менеджер Уфы призвал убрать все фонарные столбы с улиц

«Особенно железобетонные. Вы же знаете, что от любого столкновения они ломаются, как спички. Это же источник повышенной опасности», — заметил градоначальник.

«На проезжей части опоры оставаться не должны, как бы их ни красили», — добавил Ирек Ишмухаметович.

К слову, буквально вчера в Стерлитамаке произошло страшное ДТП — на огромной скорости легковушка влетела в опору наружного освещения, и ее буквально «намотало» на столб. Водитель погиб на месте.