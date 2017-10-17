Сити-менеджер Уфы призвал убрать все фонарные столбы с улиц
На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов призвал муниципальные службы убрать с дорог и парковок опоры освещения.
На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов призвал муниципальные службы убрать с дорог и парковок опоры освещения.
«Особенно железобетонные. Вы же знаете, что от любого столкновения они ломаются, как спички. Это же источник повышенной опасности», — заметил градоначальник.
«На проезжей части опоры оставаться не должны, как бы их ни красили», — добавил Ирек Ишмухаметович.
К слову, буквально вчера в Стерлитамаке произошло страшное ДТП — на огромной скорости легковушка влетела в опору наружного освещения, и ее буквально «намотало» на столб. Водитель погиб на месте.
В Стерлитамаке в аварии погиб человек. Фото попало в соцсети.