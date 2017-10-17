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09:17 (мск), источник: PROUFU.ru

Сити-менеджер Уфы призвал убрать все фонарные столбы с улиц

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов призвал муниципальные службы убрать с дорог и парковок опоры освещения.

«Особенно железобетонные. Вы же знаете, что от любого столкновения они ломаются, как спички. Это же источник повышенной опасности», — заметил градоначальник.

«На проезжей части опоры оставаться не должны, как бы их ни красили», — добавил Ирек Ишмухаметович.

К слову, буквально вчера в Стерлитамаке произошло страшное ДТП — на огромной скорости легковушка влетела в опору наружного освещения, и ее буквально «намотало» на столб. Водитель погиб на месте.

В Стерлитамаке в аварии погиб человек. Фото попало в соцсети.

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