Минобороны рассказало, как сделать громкий фейк за полторы минуты

Источник: Sputnik.by

Министерство обороны Беларуси сообщило о несанкционированной акции, которую устроили неизвестные возле здания ведомства в Минске, и разместило видео на своем официальном сайте.

«В рамках кампании по дискредитации ВС, развернутой вокруг трагической гибели военнослужащего Коржича, неизвестными лицами 16 октября возле административного здания Минобороны проведены провокационные действия, выдаваемые за акцию протеста», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве с иронией прокомментировали данную акцию, заявив, что знают, какие «ингредиенты» нужны для того, чтобы «сделать громкую фейковую новость за полторы минуты».

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«Фотограф — 1, водитель — 1, разбитый автомобиль — 1, человек-ширма (тот, кто отвлекает часового) — 1, человек-координатор — 1», говорится в комментарии Минобороны, размещенном под видео, на котором заснята несанкционированная акция возле административного здания ведомства. Далее в ироничной форме описывается «процесс приготовления» акции.