Минобороны рассказало, как сделать громкий фейк за полторы минуты
В белорусском оборонном ведомстве заявляют о продолжающейся кампании по дискредитации Вооруженных сил.
В белорусском оборонном ведомстве заявляют о продолжающейся кампании по дискредитации Вооруженных сил.
Министерство обороны Беларуси сообщило о несанкционированной акции, которую устроили неизвестные возле здания ведомства в Минске, и разместило видео на своем официальном сайте.
«В рамках кампании по дискредитации ВС, развернутой вокруг трагической гибели военнослужащего Коржича, неизвестными лицами 16 октября возле административного здания Минобороны проведены провокационные действия, выдаваемые за акцию протеста», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве с иронией прокомментировали данную акцию, заявив, что знают, какие «ингредиенты» нужны для того, чтобы «сделать громкую фейковую новость за полторы минуты».
«Фотограф — 1, водитель — 1, разбитый автомобиль — 1,
Тело рядового Александра Кожича было обнаружено 3 октября в подвале медроты в «учебке» в Печах. Следственный комитет возбудил уголовное дело, одной из версий, которую отрабатывают следователи является доведение до самоубийства