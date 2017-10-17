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09:51 (мск), источник: Podrobno.uz

Назначены новые замминистра по ЧС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В управлении по чрезвычайным ситуациям Узбекистана произошла очередная смена руководства, сообщает пресс-служба МЧС. .

Источник: Podrobno.uz

Сохиб Кудратов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по кадрам и работе с личным составом. Прежде он служил в Аппарате Президента Узбекистана.

Должность замминистра по ЧС по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению занял Азизбек Латифжонов. Ранее он работал начальником управления в Министерстве финансов.

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