Назначены новые замминистра по ЧС
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В управлении по чрезвычайным ситуациям Узбекистана произошла очередная смена руководства, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В управлении по чрезвычайным ситуациям Узбекистана произошла очередная смена руководства, сообщает
Сохиб Кудратов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по кадрам и работе с личным составом. Прежде он служил в Аппарате Президента Узбекистана.
Должность замминистра по ЧС по