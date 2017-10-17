Руководитель Департамента транспорта Самары привлечен к административной ответственности

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Так, Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара 23.12.2015 заключены муниципальные контракты с ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20 односекционных низкопольных трамваев и 20 низкопольных троллейбусов для нужд городского округа Самара на общую сумму 1 188 217 500 рублей. Срок исполнения контрактов установлен до 2021 года.

Прокуратурой установлено, что бюджетом городского округа Самара средства для финансирования указанных контрактов в 2016—2017 не предусматривались, что привело к возникновению заложенности городского округа Самара перед ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» в размере более 65 млн. рублей.

Для устранения выявленных нарушений Главе городского округа Самара 16.03.2017 внесено представление, в результате рассмотрения которого органами местного самоуправления на 2017 год изысканы средства для оплаты обязательств по муниципальным контрактам в размере 130 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки Контрольно-счётной палатой городского округа Самара в отношении заместителя главы городского округа Самара — руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д. В. возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.15.10 КоАП РФ (Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24.07.2017 Войнич Д. В. привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.