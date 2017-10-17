Глеб Никитин предложил депутатам Владимира Панова кандидатом в мэры Нижнего Новгорода

Глеб Никитин отметил, что встреча плановая. «Вообще я попросил бы сконцентрироваться, мы не уйдем на обсуждение модели управления. Одноглавая система — моя позиция, обсуждать, естественно, нам совместно. Я не знаю ни одного аргумента в пользу существования двух глав. Были аргументы, что нужно сделать позже. Но я считаю, что у нас нет времени на раскачку. У нас есть разбирательства с Сергеем Беловым, на которые мы не можем повлиять», — сказал он.
«В этой связи я перед нашей встречей тщательно размышлял, кого мне вам предложить в качестве своего кандидата. Конечно, это должен быть нижегородец. Хозяйственник, с опытом управления на федеральном и муниципальном уровне. И Владимир Панов выразил согласие пойти в исполнительную власть в случае вашей поддержки возглавить город», — заявил Никитин.
Депутат Гордумы Олег Сорокин поинтересовался, написал ли Белов заявление. На это ответил Глеб Никитин, он сказал, что заявление сити-менеджер не написал, а кандидатура Панова пока предлагается просто на обсуждение.
Напомним, нижегородские депутаты Госдумы РФ Владимир Панов и Артем Кавинов участвуют в «Программе развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на муниципальные должности. В этой же программе ранее участвовал и Глеб Никитин, назначенный 26 сентября 2017 года врио губернатора Нижегородской области.