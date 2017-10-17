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10:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин предложил депутатам Владимира Панова кандидатом в мэры Нижнего Новгорода

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил депутатам городской Думы Владимира Панова кандидатом в мэры Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с встречи главы региона с парламентариями в Гордуме 17 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин отметил, что встреча плановая. «Вообще я попросил бы сконцентрироваться, мы не уйдем на обсуждение модели управления. Одноглавая система — моя позиция, обсуждать, естественно, нам совместно. Я не знаю ни одного аргумента в пользу существования двух глав. Были аргументы, что нужно сделать позже. Но я считаю, что у нас нет времени на раскачку. У нас есть разбирательства с Сергеем Беловым, на которые мы не можем повлиять», — сказал он.

«В этой связи я перед нашей встречей тщательно размышлял, кого мне вам предложить в качестве своего кандидата. Конечно, это должен быть нижегородец. Хозяйственник, с опытом управления на федеральном и муниципальном уровне. И Владимир Панов выразил согласие пойти в исполнительную власть в случае вашей поддержки возглавить город», — заявил Никитин.

Депутат Гордумы Олег Сорокин поинтересовался, написал ли Белов заявление. На это ответил Глеб Никитин, он сказал, что заявление сити-менеджер не написал, а кандидатура Панова пока предлагается просто на обсуждение.

Напомним, нижегородские депутаты Госдумы РФ Владимир Панов и Артем Кавинов участвуют в «Программе развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на муниципальные должности. В этой же программе ранее участвовал и Глеб Никитин, назначенный 26 сентября 2017 года врио губернатора Нижегородской области.

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