Глеб Никитин предложил депутатам Владимира Панова кандидатом в мэры Нижнего Новгорода

Источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин отметил, что встреча плановая. «Вообще я попросил бы сконцентрироваться, мы не уйдем на обсуждение модели управления. Одноглавая система — моя позиция, обсуждать, естественно, нам совместно. Я не знаю ни одного аргумента в пользу существования двух глав. Были аргументы, что нужно сделать позже. Но я считаю, что у нас нет времени на раскачку. У нас есть разбирательства с Сергеем Беловым, на которые мы не можем повлиять», — сказал он.

«В этой связи я перед нашей встречей тщательно размышлял, кого мне вам предложить в качестве своего кандидата. Конечно, это должен быть нижегородец. Хозяйственник, с опытом управления на федеральном и муниципальном уровне. И Владимир Панов выразил согласие пойти в исполнительную власть в случае вашей поддержки возглавить город», — заявил Никитин.

Депутат Гордумы Олег Сорокин поинтересовался, написал ли Белов заявление. На это ответил Глеб Никитин, он сказал, что заявление сити-менеджер не написал, а кандидатура Панова пока предлагается просто на обсуждение.