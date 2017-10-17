На Средний Урал едет помощник президента Игорь Левитин

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Клуба настольного тенниса УГМК, 18 октября Игорь Левитин откроет в Екатеринбурге новый зал настольного тенниса. Сразу после этого в нем пройдет VIP-турнир, посвященный 10-летию клуба. Турнир пройдет в парном разряде по олимпийской системе. За награды будут бороться более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Известно, что почетными гостями и участниками мероприятий станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын.

Как уточнили в пресс-службе, с 1 ноября в новом зале начнет работать секция клуба для детей. Кроме этого, зал станет тренировочной площадкой для теннисистов училища олимпийского резерва, отдельные часы будут выделены для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что Левитин традиционно играет теннис с губернаторами Свердловской области — первый спарринг прошел в 2009 году с губернатором Александром Мишариным, а в 2015-м Левитин сразился уже с Куйвашевым.