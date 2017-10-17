На Средний Урал едет помощник президента Игорь Левитин
На Средний Урал с визитом приедет помощник президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса,
На Средний Урал с визитом приедет помощник президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса,
Как сообщили Накануне.RU в
Известно, что почетными гостями и участниками мероприятий станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын.
Как уточнили в
Добавим, что Левитин традиционно играет теннис с губернаторами Свердловской области — первый спарринг прошел в 2009 году с губернатором Александром Мишариным, а в 2015-м Левитин сразился уже с Куйвашевым.
Мишарину проиграл, а у Куйвашева вырвал победу.