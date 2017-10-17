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10:16 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Мы приложим все усилия, чтобы дошкольные учреждения страны получили необходимую помощь

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочее заседание по вопросам национальной социальной акции по поддержке детских садов страны, запущенной недавно Благотворительным фондом Din Suflet под эгидой Первой Леди.

Источник: Actualitati.md

—  В адрес Фонда поступили заявления об оказании помощи от несколько сотен детских садов (в Республике Молдова более 1400 детских садиков). До настоящего времени более 40 детских садов из 14 районов страны уже получили помощь (список прилагается). Много заявлений находятся на стадии рассмотрения.

Отмечу, что Благотворительный фонд Din Suflet намерен оказать помощь до конца текущего года примерно 150 детским садам, а до истечения мандата Президента Республики Молдова эта помощь должна дойти до всех детских садов страны.

Мы приложим все усилия для того, чтобы дошкольные учреждения страны получили необходимую помощь для улучшения условий их деятельности. Детский сад должен быть надежной и красивой средой для детей будущего нашей страны.

Напоминаю, что Благотворительный фонд Первой Леди провел целый ряд национальных социальных акций, в ходе которых помощь получили более 8000 детей, а также более 20000 пожилых людей. Ежедневно Фонд получает заявления о помощи от социально уязвимых семей, которым оказана необходимая поддержка, — рассказал президент.

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