Додон: Мы приложим все усилия, чтобы дошкольные учреждения страны получили необходимую помощь

Источник: Actualitati.md

— В адрес Фонда поступили заявления об оказании помощи от несколько сотен детских садов (в Республике Молдова более 1400 детских садиков). До настоящего времени более 40 детских садов из 14 районов страны уже получили помощь (список прилагается). Много заявлений находятся на стадии рассмотрения.

Отмечу, что Благотворительный фонд Din Suflet намерен оказать помощь до конца текущего года примерно 150 детским садам, а до истечения мандата Президента Республики Молдова эта помощь должна дойти до всех детских садов страны.

Мы приложим все усилия для того, чтобы дошкольные учреждения страны получили необходимую помощь для улучшения условий их деятельности. Детский сад должен быть надежной и красивой средой для детей будущего нашей страны.