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10:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ассанж ищет убийц участницы проекта «панамские документы»

Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж готов заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет в расследовании гибели Дафны Каруаны Галиции. Мальтийская журналистка погибла при взрыве бомбы в ее машине. Она писала о связях премьера страны с панамскими офшорами и азербайджанскими властями.

Источник: AP 2017

«С негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Галиция была убита сегодня днем недалеко от своего дома в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц», — написал Ассанж в своем «Твиттере».

Накануне вечером стало известно, что 53-летняя мальтийская журналистка погибла в результате взрыва, уничтожившего арендованный автомобиль, на котором она ехала.
Источник: Reuters

Ранее Дафна Каруана Галиция заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с «панамскими документами».

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции, «безоговорочно осудил варварскую атаку на человека и свободу мысли». Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании инцидента к ФБР США.

Британская газета Guardian сообщала, что автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван в понедельник днем с помощью мощного взрывного устройства. Ответственные за взрыв не найдены.

Как сообщает издание Politico, Галиция проводила собственные расследования случаев коррупции и публиковала в своем блоге статьи, собиравшие по 400 тысяч просмотров в день (это больше, чем все газеты Мальты вместе взятые).

Ранее издание включило журналистку в список 28 человек, которые, по мнению Politico, окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

«Дафна Каруана Галиция возмущала и восхищала Мальту в равной степени, и она еще войдет в историю этого средиземноморского острова как один из самых влиятельных авторов», — считает редактор онлайн-версии издания Times of Malta Герман Греч.

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«Ее бескомпромиссный блог и резкое перо не скупились на критику, она обрушивалась на представителей влиятельной Лейбористской партии и их сторонников, критиковала представителей правоцентристской Националистической партии, включая ее новоизбранного лидера», — добавила Греч.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

Согласно этим документам, жена Муската была связана с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Премьер и его супруга отрицают любые противоправные действия.

В апреле этого года Дафна Каруана Галиция провела расследование и обнаружила, что офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus.

В июне этого года премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с «панамскими документами»..

«Панамские документы» были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен — от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Джулиан Ассанж назначил денежное вознаграждение за помощь в расследовании убийства журналистки
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09:42 (мск)© Ньюстюб
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