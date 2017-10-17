Свердловский губернатор Евгений Куйвашев переназначил своих заместителей
В соответствии с подписанным главой региона указом, вице-губернаторами вновь стали Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Павел Креков, Сергей Зырянов. Ранее по представлению Куйвашева Законодательное собрание переназначило первых вице-губернаторов Владимира Тунгусова и Алексея Орлова и вице-губернатора Галину Кулаченко.
Таким образом, Евгений Куйвашев сохранил костяк своей команды после выборов 10 сентября. Назначение рядовых министров ожидается в ближайшее время.