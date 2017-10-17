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10:34 (мск), источник: Вести - Самара

Дмитрий Азаров встретился с председателем клуба почетных граждан Самарской области Максимом Оводенко

Каждая эпоха имеет своих героев. Изучать историю родного края сквозь призму легендарных личностей. Один из них, без сомнения, Максим Оводенко. Его образовательную инициативу поддержал глава региона на личной встрече.

Источник: РИА "Новости"

Максим Оводенко, конечно, в первую очередь поздравил Дмитрия Азарова с назначением. Отметив, что президент принял правильно и мудрое решение.

Герой соцтруда. Именно под руководством Максима Оводенко в свое время расцвел металлургический завод. Тогда был установлен рекорд 600 тысяч тонн проката — его по сей день называют «вечным». Впрочем, в активе не только производственные победы, он создавал «Городок Металлургов», со стадионом, парком, соц. объектами.

31 человек в нашем регионе в разные времена были удостоены статуса Почетный гражданин Самарской области, которые они заслужили своим трудом. Судьба каждого из них настоящая легенда. И очень важно передать этот опыт подрастающему поколению.

Об этом как раз и шла речь на встрече. Максим Оводенко, который является председателем клуба почетных граждан, говорил главе региона, что они хотят заниматься такой работой.

Участвовать в создании документальных фильмов, которые могли бы показывать в школах, а потом шло обсуждение с ребятами. И такой опыт уже есть в Самаре, в ряде учебных заведений. Почетные граждане готовы активно участвовать и в судьбе региона.

Такой опыт уже был в регионе в течении многих лет. Все хорошие традиции будет сохранены заверил Дмитрий Азаров.

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