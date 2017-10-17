Дмитрий Азаров встретился с председателем клуба почетных граждан Самарской области Максимом Оводенко

Источник: РИА "Новости"

Максим Оводенко, конечно, в первую очередь поздравил Дмитрия Азарова с назначением. Отметив, что президент принял правильно и мудрое решение.

Герой соцтруда. Именно под руководством Максима Оводенко в свое время расцвел металлургический завод. Тогда был установлен рекорд 600 тысяч тонн проката — его по сей день называют «вечным». Впрочем, в активе не только производственные победы, он создавал «Городок Металлургов», со стадионом, парком, соц. объектами.

31 человек в нашем регионе в разные времена были удостоены статуса Почетный гражданин Самарской области, которые они заслужили своим трудом. Судьба каждого из них настоящая легенда. И очень важно передать этот опыт подрастающему поколению.

Об этом как раз и шла речь на встрече. Максим Оводенко, который является председателем клуба почетных граждан, говорил главе региона, что они хотят заниматься такой работой.

Участвовать в создании документальных фильмов, которые могли бы показывать в школах, а потом шло обсуждение с ребятами. И такой опыт уже есть в Самаре, в ряде учебных заведений. Почетные граждане готовы активно участвовать и в судьбе региона.