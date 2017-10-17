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10:20 (мск), источник: Tengrinews

Бозумбаев рассказал, когда снизят цены на бензин

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил, когда казахстанцам можно ожидать снижение цены на бензин АИ-92, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как заверил Канат Бозумбаев, общая ситуация с бензином полностью решится до конца недели. Он отметил, что проблема будет решена по всем крупным сетям и лимитов на заправку больше не будет. Он подчеркнул, что это повлияет на цены. Бензин будет дороже из-за контрактов на дополнительное топливо с российской стороной. Министр пообещал, что, как только зависимость от российского бензина будет сокращена, цены снова пойдут вниз.

«Мы считаем, что средняя цена в конце октября, в начале ноября должна быть 160−161 тенге за литр. Да, это высокая цена с точки зрения роста. Без этого мы просто не завезем бензин из Российской Федерации. (…) В ноябре в связи с тем, что доля российского бензина на рынке будет уменьшаться, в связи с запуском 25 числа Павлодарского НПЗ, все три завода будут работать, доля уменьшится. Во второй половине ноября возможно уменьшение цены от 161−162 тенге в сторону уменьшения», — сказал министр энергетики.

11 октября распоряжением Президента Казахстана на основании представления премьер-министра Сагинтаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком ГСМ, министру энергетики Канату Бозумбаеву был объявлен выговор. Нурсултан Назарбаев сказал Канату Бозумбаеву, что объявленный члену правительства выговор равносилен освобождению от должности.

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