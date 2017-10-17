Министр прокомментировал жалобу Кыргызстана на Казахстан в ЕЭК
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов попросил не политизировать ситуацию на
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов попросил не политизировать ситуацию на
«У любой страны, на мой взгляд, в случае необходимости защиты своих экономических и иных интересов могут быть применены внутренние меры. На мой взгляд, нет необходимости
Сулейменов согласился с утверждением, что обвинения Кыргызстана в нарушении принципов ЕЭК необоснованны.
«Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС. У любой стороны есть право обратиться в Высший Евразийский экономический совет, чтобы сесть и проговорить. Я хотел бы сразу отметить, что решение о межправительственном совете, совете комиссии принимается исключительно консенсусом. То есть, если одна из сторон не согласна с предлагаемыми решениями, решение не принимается. Это необходимо иметь в виду», — пояснил министр.
Напомним, Министерство экономики Кыргызской Республики обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о необходимости соблюдения Республикой Казахстан норм права ЕАЭС. Кыргызстан посчитал, что введенный Казахстаном дополнительный контроль во всех пунктах пропуска «противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей Евразийской экономической интеграции».