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10:39 (мск), источник: Tengrinews

Министр прокомментировал жалобу Кыргызстана на Казахстан в ЕЭК

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов попросил не политизировать ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе, передает корреспондент Tengrinews.

Источник: Tengrinews

«У любой страны, на мой взгляд, в случае необходимости защиты своих экономических и иных интересов могут быть применены внутренние меры. На мой взгляд, нет необходимости что-либо политизировать, проговаривать, необходимо просто по линии всех заинтересованных ведомств, как наших, так и кыргызских, просто продолжать оперативную работу и стараться решать проблему», — сообщил министр в кулуарах после заседания правительства.

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Сулейменов согласился с утверждением, что обвинения Кыргызстана в нарушении принципов ЕЭК необоснованны.

«Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС. У любой стороны есть право обратиться в Высший Евразийский экономический совет, чтобы сесть и проговорить. Я хотел бы сразу отметить, что решение о межправительственном совете, совете комиссии принимается исключительно консенсусом. То есть, если одна из сторон не согласна с предлагаемыми решениями, решение не принимается. Это необходимо иметь в виду», — пояснил министр.

Напомним, Министерство экономики Кыргызской Республики обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о необходимости соблюдения Республикой Казахстан норм права ЕАЭС. Кыргызстан посчитал, что введенный Казахстаном дополнительный контроль во всех пунктах пропуска «противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей Евразийской экономической интеграции».

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