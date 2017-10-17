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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Куйвашев назначил пятерых замгубернатора Свердловской области

Екатеринбург. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник подписал указ о назначении заместителей главы региона.

Документ размещен на сайте губернатора.

«Постановляю назначить Высокинского Александра Геннадьевича на должность заместителя губернатора Свердловской области с 17 октября», — говорится в документе.

Заместителями губернатора также стали Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов, Сергей Швиндт.

Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Е. Куйвашев подписал указ о назначении членов регионального правительства, чьи кандидатуры утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Так, на пост первого заместителя губернатора Свердловской области назначен Алексей Орлов. На пост первого заместителя губернатора Свердловской области — руководителя администрации губернатора назначен Владимир Тунгусов. Галина Кулаченко заняла должность заместителя губернатора — министра финансов Свердловской области. На должность министра социальной политики Свердловской области назначен Андрей Злоказов.

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