Куйвашев назначил пятерых замгубернатора Свердловской области
Екатеринбург. 17 октября.
Екатеринбург. 17 октября.
Документ размещен на сайте губернатора.
«Постановляю назначить Высокинского Александра Геннадьевича на должность заместителя губернатора Свердловской области с 17 октября», — говорится в документе.
Заместителями губернатора также стали Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов, Сергей Швиндт.
Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Е. Куйвашев подписал указ о назначении членов регионального правительства, чьи кандидатуры утвердили депутаты Законодательного собрания региона.
Так, на пост первого заместителя губернатора Свердловской области назначен Алексей Орлов. На пост первого заместителя губернатора Свердловской области — руководителя администрации губернатора назначен Владимир Тунгусов. Галина Кулаченко заняла должность заместителя губернатора — министра финансов Свердловской области. На должность министра социальной политики Свердловской области назначен Андрей Злоказов.