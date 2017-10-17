Делегация Узбекистана провела встречи в США

Источник: Uzdaily.uz

На встрече с заместителем премьер-министра Республики Корея Ким Донг-Йоном обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-южнокорейских связей в торгово-инвестиционной и финансово-технической сферах, сообщает пресс-служба МИД РУз.

В настоящее время совместно с ведущими южнокорейскими компаниями разрабатываются и реализуются приоритетные инвестиционные программы и проекты в нефтегазовой, нефтехимической и химической, добывающей, машиностроительной, электротехнической и текстильной отраслях, сферах информационно-коммуникационных технологий, транспорта и логистики, туризма.

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В соответствии с Торговым соглашением от 1992 года между странами установлен режим наибольшего благоприятствования. Республика Корея занимает ведущее место среди торговых партнеров Узбекистана в Азиатско-тихоокеанском регионе. Объем двусторонней торговли по итогам прошлого года превысил $1 млрд. Объем прямых южнокорейских инвестиций, привлеченных в узбекскую экономику, превысил $7 млрд.

На переговорах федеральным канцлером Швейцарии по экономике Йоханом Шнайдер-Амманом обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой областях. Рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Швейцарской группы Всемирного банка.

Йохан Шнайдер-Амман заявил о своих планах посетить республику для проведения встреч с узбекскими партнерами и обсуждения вопросов дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.