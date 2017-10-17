Приморцам обещают льготные авиабилеты в течение всего года

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Одно из поручений касается обеспечения транспортной доступности населения Дальнего Востока.

Так, в опубликованном на официальном сайте Президента России перечне поручений значится — «обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».

Напомним. весной 2017 года приморцев испытали на прочность унизительные очереди за субсидированными билетами из Владивостока в Москву. К тому же, они совершенно не гарантировали получение билета.

К продаже льготных авиабилетов для молодёжи и студентов и возникшему в этой связи ажиотажу «лидер авиаперевозок» был явно не подготовлен.

Программа субсидирования перевозок на Дальний Восток действует с 2010 года. До сих пор правом приобрести льготные билеты можно было воспользоваться с 1 апреля по 31 октября. Специальный тариф распространяется на отдельные категории граждан РФ: возрастом до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин — свыше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего его лицо, а также инвалидов с детства II или III группы, сопровождающего ребенка-инвалида.

Так, приморцы могут приобрести билеты со скидкой в 50% по маршрутам: из Владивостока в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ранее Администрация Приморья уже обращалась в Правительство РФ с предложением расширить период действия программы субсидирования воздушных перевозок до круглогодичного.

«Помимо тех маршрутов, на которые уже сегодня распространяются субсидии, речь велась о направлениях из Владивостока в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Краснодар. Считаем, что данная мера позволит повысить транспортную доступность населения Приморского края и Дальнего Востока России в целом», — подчеркнул начальник морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента Григорий Плотницкий.

Отчитаться о выполненной работе Правительство РФ должно в срок до 1 июня и до 1 декабря 2018 года, предоставив соответствующие доклад, сообщает краевая администрация.