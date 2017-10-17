Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России объявлено начало подготовки к выборам президента
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
50-летняя Овсиенко показала фото своего "нового лица" - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам обещают льготные авиабилеты в течение всего года

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного совета, который состоялся в Приморском крае в ходе третьего Восточного экономического форума 6 сентября этого года, сообщает Deita. ru.

Источник: Reuters

Одно из поручений касается обеспечения транспортной доступности населения Дальнего Востока.

Так, в опубликованном на официальном сайте Президента России перечне поручений значится — «обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».

Напомним. весной 2017 года приморцев испытали на прочность унизительные очереди за субсидированными билетами из Владивостока в Москву. К тому же, они совершенно не гарантировали получение билета.

К продаже льготных авиабилетов для молодёжи и студентов и возникшему в этой связи ажиотажу «лидер авиаперевозок» был явно не подготовлен.

Программа субсидирования перевозок на Дальний Восток действует с 2010 года. До сих пор правом приобрести льготные билеты можно было воспользоваться с 1 апреля по 31 октября. Специальный тариф распространяется на отдельные категории граждан РФ: возрастом до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин — свыше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего его лицо, а также инвалидов с детства II или III группы, сопровождающего ребенка-инвалида.

Так, приморцы могут приобрести билеты со скидкой в 50% по маршрутам: из Владивостока в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ранее Администрация Приморья уже обращалась в Правительство РФ с предложением расширить период действия программы субсидирования воздушных перевозок до круглогодичного.

«Помимо тех маршрутов, на которые уже сегодня распространяются субсидии, речь велась о направлениях из Владивостока в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Краснодар. Считаем, что данная мера позволит повысить транспортную доступность населения Приморского края и Дальнего Востока России в целом», — подчеркнул начальник морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента Григорий Плотницкий.

Отчитаться о выполненной работе Правительство РФ должно в срок до 1 июня и до 1 декабря 2018 года, предоставив соответствующие доклад, сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь