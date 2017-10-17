В Перми вступит в силу новый порядок очерёдности демонтажа незаконных объектов

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в начале года на заседании городской думы депутаты Александр Филиппов и Владимир Плотников предложили ввести критерий демонтажа. В качестве критерия предлагалось определить правило демонтажа тех самовольных объектов, которые были выявлены первыми.

До сих пор в Едином реестре встречаются сведения об объектах, выявленных несколько лет назад и не демонтированных до сих пор. При этом самовольные объекты, выявленные позже, были демонтированы. Одной из причин этому, по мнению депутатов, может быть отношение глав администраций районов. Тогда Александр Филиппов назвал это — «казнить или помиловать».

В итоге, критерий был внесён. Однако ко времени вступления в силу порядка очерёдности демонтажа, администрацией Перми уже были распланированы все расходы и мероприятия.

«На практике это породило достаточно серьезные затруднения. Поэтому департамент экономики администрации обратился к нам с просьбой отсрочить введение этого критерия, — поясняет депутат городской думы Александр Филиппов. — Аргументы достаточно разумные и понятные. Поэтому мы приняли решение о введении этого критерия с 1 января 2018 года, когда администрация проработает все необходимые регламенты», — сказал депутат.