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11:15 (мск), источник: NewsKo

В Перми вступит в силу новый порядок очерёдности демонтажа незаконных объектов

Сегодня, 17 октября комитет по экономическому развитию Пермской городской Думы рассмотрел порядок очередности демонтажа незаконно размещенных движимых объектов в городе и возврата средств в бюджет Перми.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в начале года на заседании городской думы депутаты Александр Филиппов и Владимир Плотников предложили ввести критерий демонтажа. В качестве критерия предлагалось определить правило демонтажа тех самовольных объектов, которые были выявлены первыми.

До сих пор в Едином реестре встречаются сведения об объектах, выявленных несколько лет назад и не демонтированных до сих пор. При этом самовольные объекты, выявленные позже, были демонтированы. Одной из причин этому, по мнению депутатов, может быть отношение глав администраций районов. Тогда Александр Филиппов назвал это — «казнить или помиловать».

В итоге, критерий был внесён. Однако ко времени вступления в силу порядка очерёдности демонтажа, администрацией Перми уже были распланированы все расходы и мероприятия.

«На практике это породило достаточно серьезные затруднения. Поэтому департамент экономики администрации обратился к нам с просьбой отсрочить введение этого критерия, — поясняет депутат городской думы Александр Филиппов. — Аргументы достаточно разумные и понятные. Поэтому мы приняли решение о введении этого критерия с 1 января 2018 года, когда администрация проработает все необходимые регламенты», — сказал депутат.

Напомним, что в Перми действует положение, которое регламентирует порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и на ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

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