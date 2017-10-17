Поворот не туда
Московские власти невольно разрекламировали нарушения правил дорожного движения — столичный департамент транспорта опубликовал видеоролик о маршрутной сети «Магистраль», снятый из кабины автобуса.
Московские власти невольно разрекламировали нарушения правил дорожного движения — столичный департамент транспорта опубликовал видеоролик о маршрутной сети «Магистраль», снятый из кабины автобуса.
Спорный видеоролик опубликован на официальном
Скорости в этих местах не очень большие, но автобус
Но вряд ли московский департамент будет строго за это отвечать, замечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев: «За рекламой в России следит Федеральная антимонопольная служба. И если обратить внимание службы на этот ролик, то, скорее всего, первое, что сделает ведомство, — просто направит предписание его создателям. Если департамент устранит недостатки, то никаких других последствий, вероятно, не будет. Если вдруг не устранит, что сложно себе представить, тогда речь может идти об административной ответственности в виде штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб».
К заказчикам коммерческой рекламы с нарушениями ПДД власти относились строже. В августе 2014 года ФАС признала ненадлежащим ролик «Останкинского мясоперерабатывающего завода» со слоганом «Папа может». В нем отец на грузовике везет сына на работу. Как подчеркнули антимонопольщики, в манере вождения мужчины есть элементы экстремальной параллельной парковки. К тому же, он управляет машиной как
Впрочем, в российской рекламе такие случаи
ФАС мотивировала это тем, что машина заезжает непосредственно на тротуар и продолжает движение, а это прямо запрещено правилами дорожного движения.
В начале октября курьезом, связанным с нарушением ПДД, отметился столичный Центр организации дорожного движения. На своей странице в Twitter он попросил автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах,