Поворот не туда

Источник: Агентство «Москва»

Спорный видеоролик опубликован на официальном Youtube-аккаунте московского департамента транспорта. На нем один их автобусов курсирует по выделенной полосе в центре столицы. В конце улицы Сретенка он едет прямо и не обращает внимание на знак «Движение направо». В сообществе «Синие ведерки’подчеркнули, что маршрутный транспорт может отступать от этого правила. Но на видео выделенная полоса после знака заканчивается, и начинается встречная. На площади Сретенские ворота автобус снова выезжает на встречку, о чем говорит соответствующая разметка.

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Скорости в этих местах не очень большие, но автобус все-таки мог создать проблемы автомобилистам, считает координатор общественного движения «Синие ведерки» Дмитрий Зворыкин: «Сретенка сейчас — улица с двухполосным движением. И эта чехарда с полосами движения, “с выделенкой”, со знаками поворота только направо или налево только путает водителей и приводит к тому, что они по факту выезжают на полосу, предназначенную для встречного движения. Они в этом, может быть, и виноваты, но ровно в той же мере, что и те, кто привел их к этой путанице».

В Дептрансе оперативно прокомментировать видеоролик не смогли. Эксперты тем временем подчеркивают: такую рекламу сети «Магистраль» можно оценить как побуждение к противоправным действиям.

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Но вряд ли московский департамент будет строго за это отвечать, замечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев: «За рекламой в России следит Федеральная антимонопольная служба. И если обратить внимание службы на этот ролик, то, скорее всего, первое, что сделает ведомство, — просто направит предписание его создателям. Если департамент устранит недостатки, то никаких других последствий, вероятно, не будет. Если вдруг не устранит, что сложно себе представить, тогда речь может идти об административной ответственности в виде штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб».

К заказчикам коммерческой рекламы с нарушениями ПДД власти относились строже. В августе 2014 года ФАС признала ненадлежащим ролик «Останкинского мясоперерабатывающего завода» со слоганом «Папа может». В нем отец на грузовике везет сына на работу. Как подчеркнули антимонопольщики, в манере вождения мужчины есть элементы экстремальной параллельной парковки. К тому же, он управляет машиной как гонщик-раллист.

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Впрочем, в российской рекламе такие случаи все-таки встречаются редко, и противозаконные действия в подобных роликах, наоборот, отталкивают, а не привлекают внимание аудитории, уверена главный редактор портала Advertology.ru Валентина Крылова: «В основном водители правила знают хорошо, и когда они видят откровенное нарушение, то обращают на это внимание не с точки зрения “ага, в ролике он заехал на бордюр, нехороший человек, значит, и я могу так делать”. Наоборот, у потребителей подобный выбор вызывает недоумение и недовольство продуктом рекламодателя из серии “почему вы показываете то, чего делать нельзя”?».

В конце августа 2015-го под санкции попала компания «Тойота Мотор». Ее оштрафовали на 104 тыс. руб. за рекламу внедорожника.

ФАС мотивировала это тем, что машина заезжает непосредственно на тротуар и продолжает движение, а это прямо запрещено правилами дорожного движения.