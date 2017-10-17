Новым директором фонда капремонта Омской области стал Дмитрий Карась

Кандидатура нового руководителя была поддержана единогласно на заседании совета фонда. Добавим, что Дмитрий Карась с 16 июня занимал должность исполняющего обязанности директора. Предыдущий руководитель фонда Александр Рудюк покинул пост спустя два года после назначения.

Дмитрий Карась победил в конкурсном отборе и возглавил фонд на три года. Некоммерческая организация была создана в 2012 году, и за это время в ней сменилось два руководителя. Первым был Вячеслав Журавлев.