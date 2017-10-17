Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В России объявлено начало подготовки к выборам президента
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
50-летняя Овсиенко показала фото своего "нового лица" - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Осужденные за халатность Сергей Белов и Надежда Рожкова вновь не явились в суд для ознакомления с материалами уголовного дела

Осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава администрации Ленинского района города Надежда Рожкова 16 октября вновь не явились в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, осужденные не представили суду документы, подтверждающие уважительные причины неявки в суд.

Напомним, что 13 октября осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода и экс-глава администрации Ленинского района города явились в суд для ознакомления с материалами уголовного дела. Их визит в суд стал возможным лишь после публичного обращения к осуждённым.    

Сергей Белов ознакомился с четырьмя томами уголовного дела и изъявил желание продолжить ознакомление с остальными томами, после чего осужденному лично под роспись было вручено извещение на ознакомление на 16 октября на 08:00, в котором он указал, что у него нет возможности явиться на ознакомление, но документально занятость не подтвердил.

Надежда Рожкова также заявила желание продолжить ознакомление с остальными томами. Получив под роспись извещение на ознакомление, указала, что явиться 16 октября не сможет по причине болезни. Однако при этом, медицинских документов Надежда Рожкова не представила.

Адвокат Надежды Рожковой также не явился для ознакомления с материалами дела. До настоящего времени у суда нет информации, по какой причине адвокат не является.

В пресс-службе добавили, что данный факт препятствует направлению уголовного дела для рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава администрации Ленинского района города Надежда Рожкова без объяснения причин не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

Чуть позднее осужденный за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил, что считает ознакомление с уголовным делом об обрушении жилого дома на ул. Самочкина Нижнего Новгорода — его законное право, «а не обязанность, и, безусловно, я намерен им непременно воспользоваться».

Напомним, что суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода. Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь