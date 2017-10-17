Осужденные за халатность Сергей Белов и Надежда Рожкова вновь не явились в суд для ознакомления с материалами уголовного дела

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, осужденные не представили суду документы, подтверждающие уважительные причины неявки в суд.

Напомним, что 13 октября осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода и экс-глава администрации Ленинского района города явились в суд для ознакомления с материалами уголовного дела. Их визит в суд стал возможным лишь после публичного обращения к осуждённым.

Сергей Белов ознакомился с четырьмя томами уголовного дела и изъявил желание продолжить ознакомление с остальными томами, после чего осужденному лично под роспись было вручено извещение на ознакомление на 16 октября на 08:00, в котором он указал, что у него нет возможности явиться на ознакомление, но документально занятость не подтвердил.

Надежда Рожкова также заявила желание продолжить ознакомление с остальными томами. Получив под роспись извещение на ознакомление, указала, что явиться 16 октября не сможет по причине болезни. Однако при этом, медицинских документов Надежда Рожкова не представила.

Адвокат Надежды Рожковой также не явился для ознакомления с материалами дела. До настоящего времени у суда нет информации, по какой причине адвокат не является.

В пресс-службе добавили, что данный факт препятствует направлению уголовного дела для рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава администрации Ленинского района города Надежда Рожкова без объяснения причин не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

Чуть позднее осужденный за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил, что считает ознакомление с уголовным делом об обрушении жилого дома на ул. Самочкина Нижнего Новгорода — его законное право, «а не обязанность, и, безусловно, я намерен им непременно воспользоваться».