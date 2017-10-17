Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов («пакета Яровой») до 1 месяца.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов («пакета Яровой») до 1 месяца.
Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума «Открытые инновации 2017».
«Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца», — сказал он журналистам.
Никифоров напомнил, что затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.
Подготовленный Минкомсвязью документ, как сказал Никифоров, очень долго вырабатывался вместе с коллегами из ФСБ. «Это их прямая компетенция с точки зрения сроков хранения данных, которые они ставят, исходя из задач по обеспечению безопасности в Российской Федерации», — дбавил он.
Оценки Минкомсвязи показывают, что при сроке хранения около 1 месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что
Другим важным вопросом в части «пакета Яровой» министр назвал поиск «золотой середины»: «Может быть, лучше начинать не с месяца хранения данных, а с
Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.