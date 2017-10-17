Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
DS: немецкий политик - не занимайтесь ерундой и помиритесь с РФ
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Злоупотребление родительскими правами: как детей могут отобрать
Умер народный артист СССР Николай Охотников
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
ДТП в Пермском крае: Олег Газманов попал в аварию - СМИ
Минздрав о том, почему скорая не была у Марьянова
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
8Веселое кладбище в Румынии
12:33 (мск), источник: ТАСС

Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов («пакета Яровой») до 1 месяца.

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума «Открытые инновации 2017».

«Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца», — сказал он журналистам.

Никифоров напомнил, что затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.

Подготовленный Минкомсвязью документ, как сказал Никифоров, очень долго вырабатывался вместе с коллегами из ФСБ. «Это их прямая компетенция с точки зрения сроков хранения данных, которые они ставят, исходя из задач по обеспечению безопасности в Российской Федерации», — дбавил он.

Оценки Минкомсвязи показывают, что при сроке хранения около 1 месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», — отметил Никифоров.

Другим важным вопросом в части «пакета Яровой» министр назвал поиск «золотой середины»: «Может быть, лучше начинать не с месяца хранения данных, а с какого-то иного срока. Это решение будет приниматься уже на площадке правительства».

Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Сбор на реализацию «пакета Яровой» предложили ввести в России
Во время загрузки произошла ошибка.
16 июля© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Где работал Дмитрий Песков до Кремля
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в митингах
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь