Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума «Открытые инновации 2017».

«Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца», — сказал он журналистам.

Никифоров напомнил, что затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.

Подготовленный Минкомсвязью документ, как сказал Никифоров, очень долго вырабатывался вместе с коллегами из ФСБ. «Это их прямая компетенция с точки зрения сроков хранения данных, которые они ставят, исходя из задач по обеспечению безопасности в Российской Федерации», — дбавил он.

Оценки Минкомсвязи показывают, что при сроке хранения около 1 месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», — отметил Никифоров.

Другим важным вопросом в части «пакета Яровой» министр назвал поиск «золотой середины»: «Может быть, лучше начинать не с месяца хранения данных, а с какого-то иного срока. Это решение будет приниматься уже на площадке правительства».