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11:25 (мск), источник: Newslab.ru

Один из кандидатов в мэры Красноярска подал в суд на председателя конкурсной комиссии

Кандидат на пост главы Красноярска Анастасия Курдюкова, которую не допустили до участия в конкурсе, подала в суд на председателя комиссии Анатолия Цыкалова.

Источник: AP 2017

Она требует признать его действия незаконными и позволить ей претендовать на пост мэра.

Дело в том, что причиной отказа в допуске Курдюковой к конкурсу стали не полностью заполненные документы — в частности, в сведениях о доходах не была указана их точная сумма. Принимать декларацию в таком виде комиссия не имела права. Однако приняла без замечаний.

«Они должны были здесь же обратить на это внимание и принять надлежащим образом оформленную справку», — говорит Курдюкова.

В итоге не до конца оформленные документы попали на рассмотрение конкурсной комиссии, которая и решила исключить Курдюкову из предвыборной гонки.

Теперь, бывший уже претендент на кресло главы города, написала заявление в Центральный районный суд Красноярска, а также обратилась в краевую прокуратуру и Следственный комитет.

Первое заседание суда состоится уже завтра — 18 октября 2017.

Напомним, что помимо Анастасии Курдюковой, работающей главным специалистом отдела формирования и управления объектами инженерной инфра­структуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, конкурсная комиссия не допустила до участия в отборе кандидатов на пост мэра Красноярска еще двух человек: Александра Потылицына, известного как «вечный» кандидат в градоначальники и Андрея Попова, род занятий которого остался тайной.

После этого количество претендентов сократилось до десяти — они-то и предстали перед конкурсной комиссией 11 октября 2017 года. В следующий же круг прошли лишь четверо из них: Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров, которых ждет сессия Красноярского горсовета 24 октября этого года.

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