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11:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские предприятия лишились льгот по земельному налогу

Депутаты Хабаровской городской думы одобрили изменения в положение о местных налогах. Теперь будут отменены льготы по земельному налогу для некоторых земельных участков, принадлежащих предприятиям. Ставки привели в соответствие с Налоговым кодексом — 1,5%.

Источник: Reuters

Как подчеркнули в финансовом департаменте, изменения не касаются участков для жилых домов, дачного строительства, садоводства и огородничества — для всех этих категорий льготы сохраняются.

Три года назад Хабаровская городская дума приняла решение о льготных ставках по земельному налогу для предприятий — по определенным видам использования земли они доходили до 0,3%.

Между тем одно из условий получения субсидий на выравнивание уровней бюджета — это оптимизация налоговых льгот и приведение налоговых ставок в соответствие с Налоговым кодексом. В гордуме признают, что вопрос с отменой льгот неоднозначный, но при их сохранении уменьшится финансовая помощь из бюджета края.

За принятие решения проголосовали 19 депутатов, против — трое, еще четверо воздержались. Документ должен вступить в силу 1 января 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

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