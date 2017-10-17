Хабаровские предприятия лишились льгот по земельному налогу

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Как подчеркнули в финансовом департаменте, изменения не касаются участков для жилых домов, дачного строительства, садоводства и огородничества — для всех этих категорий льготы сохраняются.

Три года назад Хабаровская городская дума приняла решение о льготных ставках по земельному налогу для предприятий — по определенным видам использования земли они доходили до 0,3%.

Между тем одно из условий получения субсидий на выравнивание уровней бюджета — это оптимизация налоговых льгот и приведение налоговых ставок в соответствие с Налоговым кодексом. В гордуме признают, что вопрос с отменой льгот неоднозначный, но при их сохранении уменьшится финансовая помощь из бюджета края.