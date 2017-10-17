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11:32 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Бурков на полгода продлил контракты с Каракозом и Сумароковым

Об этом сообщил глава управления информационной политики Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сегодня, 17 октября, стали известны некоторые подробности о переназначениях в омском правительстве. Как уже сообщал Om1.ru, новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков переназначил 90 процентов чиновников регионального кабмина.

Как рассказал глава управления информационной политики Станислав Сумароков, руководитель перезаключил с ним контракт на полгода.

— Александр Леонидович Бурков продлил контракты со мной и с руководителем управления внутренней политики Михаилом Каракозом на полгода, — подчеркнул Сумароков.

Напомним, что Станислав Сумароков работает руководителем главного управления информационной политики омской области с 26 июня 2016 года. Ранее вице-губернатор Владимир Компанейщиков намекал, что глава ведомства — кандидат навылет после выборов в Горсовет Омска.

Михаил Каракоз работает начальником ГУВП Омской области с 24 марта 2014 года.

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