В Зеленоградском административном районе намерены переименовать населенный пункт

Наименование населенного пункта «поселок Рогачево» Романовского сельского совета Приморского района присвоено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 05 июля 1950 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 ноября 1947 года было присвоено наименование населенному пункту «Поселок Дунаевка» Шатровского сельского совета Приморского района. Согласно справочнику «Населенные пункты Калининградской области» 1976 года издания «Поселок Дунаевка» снят с учета, прокомментировали в собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе облдумы.

Вместе с тем, осуществление регистрации граждан, налогового и кадастрового учета недвижимого имущества с употреблением адреса «Поселок Дунаевка» на территории Зеленоградского административного района продолжалось, в том числе в связи с наличием на данной территории имущества министерства обороны Российской Федерации, с указанием адреса «Поселок Дунаевка» Зеленоградского района.

В настоящее время в Государственном каталоге географических наименований учтен «Поселок Рогачево» Зеленоградского района (регистрационный номер 0172347).

Употребление двойного наименования населенного пункта привело к возникшим противоречиям в нормативных правовых актах различного уровня. В связи с этим поставлен вопрос о необходимости использования наименования населенного пункта «Поселок Дунаевка».

Согласно сведениям, полученным от Управления ФНС по Калининградской области, УВМ УМВД России по Калининградской области, Управления Росреестра по Калининградской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области, администрации муниципального образования «Зеленограский городской округ» по состоянию на 2017 год данные о регистрации граждан и регистрации прав на недвижимое имущество существуют с адресом «Поселок Дунаевка».

Таким образом, переименование географического объекта «Поселок Рогачево» в «Поселок Дунаевка» Зеленоградского административного района осуществляется в целях возвращения наименования, широко используемого в прошлом и настоящем.