Глава Троицка объявил выговор своему заместителю за срыв отопительного сезона

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Градоначальник отметил, что две недели после старта отопительного сезона троичане центральной части города фактически были без тепла. Из-за этого некоторые социальные учреждения даже сократили время занятий или вовсе распускали детей по домам.

Виноградов потребовал объяснение с зама по ненадлежащему контролю за ситуацией, объявив ему на аппаратном совещании выговор. Также Халезину поручено представить в прокуратуру города сводную аналитическую записку о проблеме между двумя организациями ООО «Перспектива» и ЗАО «ТЭК».

По мнению мэра, к отсутствию тепла у жителей привели несогласованные действия единой теплоснабжающей и теплосетевой организаций, поскольку поручения, данные им на совещаниях еженедельных штабов по подготовке к зиме, были выполнены не в полном объеме.