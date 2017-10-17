Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Одессит, покинувший Украину после Майдана: и кто из нас дурак-СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Два друга из РФ придумали новый вид экскурсий и заработали на нем
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: певец Олег Газманов попал с ДТП под Пермью
Минздрав о том, почему скорая не была у Марьянова
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
8Веселое кладбище в Румынии
11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава Троицка объявил выговор своему заместителю за срыв отопительного сезона

Глава Троицка Александр Виноградов объявил дисциплинарное взыскание своему заместителю по городскому хозяйству Валерию Халезину за ненадлежащий контроль при подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Градоначальник отметил, что две недели после старта отопительного сезона троичане центральной части города фактически были без тепла. Из-за этого некоторые социальные учреждения даже сократили время занятий или вовсе распускали детей по домам.

Виноградов потребовал объяснение с зама по ненадлежащему контролю за ситуацией, объявив ему на аппаратном совещании выговор. Также Халезину поручено представить в прокуратуру города сводную аналитическую записку о проблеме между двумя организациями ООО «Перспектива» и ЗАО «ТЭК».

По мнению мэра, к отсутствию тепла у жителей привели несогласованные действия единой теплоснабжающей и теплосетевой организаций, поскольку поручения, данные им на совещаниях еженедельных штабов по подготовке к зиме, были выполнены не в полном объеме.

Напомним, накануне Борис Дубровский потребовал от глав Копейска и Троицка отчет за срыв отопительного сезона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кого пробудили "Спящие"
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в митингах
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь