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12:20 (мск), источник: Publika.md

ДПМ остановила программу оптимизации школ: Влад Плахотнюк объясняет решение

Демократы потребовали немедленно прекратить оптимизацию школ, поскольку предыдущее правительство допустило много ошибок в процессе разработки и осуществления реформы образования. Об этом сообщил Влад Плахотнюк на брифинге после еженедельного заседания ДПМ.

Источник: Publika.md

Лидер демократов сообщил, что партия и он лично получили много жалоб от граждан после закрытия школ.

«После краткой, но серьезной оценки ситуации мы должны отдать должное людям, которые предупредили нас, и признать, что в реформе образования было много ошибочных расчётов, что привело к драматическим последствиям для десятков сообществ. Сегодня мы с сожалением констатируем серьёзные ошибки в реализации программы реформы образования, поскольку из-за этого слишком много людей пострадали: много детей, родителей и конечно — преподавателей, часть из которых осталась без работы», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Кроме того, ДПМ инициирует процесс оценки анализа оптимизации школ. Партия проведёт переговоры с представителями органов местного самоуправления, представителями Министерства образования, а также директорами школ и учителями.

Напомним, реформу образования начали осуществлять в 2010 году. Власти заявляли, что оптимизация школ позволит более рационально использовать бюджетные деньги. Закрытие школ вызвало недовольство тысяч педагогов и родителей. Сотни преподавателей лишились своей работы.

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