ДПМ остановила программу оптимизации школ: Влад Плахотнюк объясняет решение

«После краткой, но серьезной оценки ситуации мы должны отдать должное людям, которые предупредили нас, и признать, что в реформе образования было много ошибочных расчётов, что привело к драматическим последствиям для десятков сообществ. Сегодня мы с сожалением констатируем серьёзные ошибки в реализации программы реформы образования, поскольку из-за этого слишком много людей пострадали: много детей, родителей и конечно — преподавателей, часть из которых осталась без работы», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.