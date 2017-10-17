Константин Толкачёв разъяснил, насколько повысятся пособия на детей

«Законопроект подготовлен в целях улучшения качества жизни семей с детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Башкортостане, — прокомментировал Константин Толкачев. — Тем самым мы рассчитываем повысить эффективность социальной поддержки данной категории граждан. Суммы пособия будут пропорционально увеличены для всех, кто имеет на него право. Они варьируются в зависимости от социального статуса семьи. Например, на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, размеры пособий выше, чем на детей в обычных семьях».