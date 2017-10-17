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11:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачёв разъяснил, насколько повысятся пособия на детей

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Спикер регионального парламента Константин Толкачёв разъяснил, насколько повысятся ежемесячные пособия на детей. В Башкортостане этот вид социальных выплат увеличат более чем в полтора раза. Правительство республики вносит на рассмотрение парламентариев соответствующие изменения в региональное законодательство.

«Законопроект подготовлен в целях улучшения качества жизни семей с детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Башкортостане, — прокомментировал Константин Толкачев. — Тем самым мы рассчитываем повысить эффективность социальной поддержки данной категории граждан. Суммы пособия будут пропорционально увеличены для всех, кто имеет на него право. Они варьируются в зависимости от социального статуса семьи. Например, на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, размеры пособий выше, чем на детей в обычных семьях».

Инициатива предполагает увеличение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка на 58,4%. Она будет рассмотрена на пленарном заседании 27 октября. При этом повышение пособий предусмотрено не с момента вступления закона в силу в случае его принятия, а уже с 1 сентября текущего года.

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