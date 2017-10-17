Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Одессит, покинувший Украину после Майдана: и кто из нас дурак-СМИ
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: певец Олег Газманов попал с ДТП под Пермью
Минздрав о том, почему скорая не была у Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
8Веселое кладбище в Румынии
12:15 (мск), источник: Podrobno.uz

Индия планирует закупить более 2 тысяч тонн узбекского урана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Индия ведет переговоры с Узбекистаном о закупке более 2 тысяч тонн урана для своих атомных электростанций, пишет индийская The Economic Times.

Источник: Podrobno.uz

«Узбекистан, седьмой по величине экспортер урана в мире, станет ключевым игроком для Индии в плане создания стратегического уранового резерва. Нью-Дели работает над тем, чтобы сформировать 5-летний запас топлива для своих реакторов, обеспечив их функционирование при возможном отсутствии поставок», — указывается в материале.

Читайте также
Делегация Узбекистана провела встречи в США

По данным издания, в частности, речь о поставке ценного топлива шла на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях Астаниского саммита ШОС в июне этого года.

«Именно на этой встрече президент Узбекистана решил поднять связи на новый уровень… Во многом встреча в Астане стала переломным моментом в двусторонних отношениях, и открылась новая глава, в которой Узбекистан хочет, чтобы Индия инвестировала больше средств», — сказал источник, знакомый с развитием индийско-узбекских отношений.

По его словам, уран — это стратегическое сырье, и когда страна решает экспортировать его иностранному партнеру, она сигнализирует о доверии.

Кроме того, отмечает издание, делегация Узбекистана посетила Индию в августе для более подробного обсуждения этого вопроса и разработки условий поставок. Так, по различным оценкам, Индия может импортировать из Узбекистана более 2000 тонн урана, как только будет достигнута договоренность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Индия планирует закупить более 2 тысяч тонн узбекского урана
В Узбекистане создан Фонд развития культуры и искусства
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в митингах
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь