Индия планирует закупить более 2 тысяч тонн узбекского урана

Источник: Podrobno.uz

«Узбекистан, седьмой по величине экспортер урана в мире, станет ключевым игроком для Индии в плане создания стратегического уранового резерва. Нью-Дели работает над тем, чтобы сформировать 5-летний запас топлива для своих реакторов, обеспечив их функционирование при возможном отсутствии поставок», — указывается в материале.

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По данным издания, в частности, речь о поставке ценного топлива шла на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях Астаниского саммита ШОС в июне этого года.

«Именно на этой встрече президент Узбекистана решил поднять связи на новый уровень… Во многом встреча в Астане стала переломным моментом в двусторонних отношениях, и открылась новая глава, в которой Узбекистан хочет, чтобы Индия инвестировала больше средств», — сказал источник, знакомый с развитием индийско-узбекских отношений.

По его словам, уран — это стратегическое сырье, и когда страна решает экспортировать его иностранному партнеру, она сигнализирует о доверии.