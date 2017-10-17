Индия планирует закупить более 2 тысяч тонн узбекского урана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Индия ведет переговоры с Узбекистаном о закупке более 2 тысяч тонн урана для своих атомных электростанций, пишет индийская The Economic Times.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Индия ведет переговоры с Узбекистаном о закупке более 2 тысяч тонн урана для своих атомных электростанций, пишет индийская The Economic Times.
«Узбекистан, седьмой по величине экспортер урана в мире, станет ключевым игроком для Индии в плане создания стратегического уранового резерва.
По данным издания, в частности, речь о поставке ценного топлива шла на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и
«Именно на этой встрече президент Узбекистана решил поднять связи на новый уровень… Во многом встреча в Астане стала переломным моментом в двусторонних отношениях, и открылась новая глава, в которой Узбекистан хочет, чтобы Индия инвестировала больше средств», — сказал источник, знакомый с развитием
По его словам, уран — это стратегическое сырье, и когда страна решает экспортировать его иностранному партнеру, она сигнализирует о доверии.
Кроме того, отмечает издание, делегация Узбекистана посетила Индию в августе для более подробного обсуждения этого вопроса и разработки условий поставок. Так, по различным оценкам, Индия может импортировать из Узбекистана более 2000 тонн урана, как только будет достигнута договоренность.