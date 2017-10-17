Кыргызстан обратился в ВТО по поводу ситуации на границе с Казахстаном
Кыргызстан пожаловался в ВТО на нарушение Казахстаном норм Генсоглашения по тарифам и торговле.
Кыргызстан пожаловался в ВТО на нарушение Казахстаном норм Генсоглашения по тарифам и торговле.
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Правительство Кыргызстана обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ситуации, сложившейся на
Отмечается, что основанием обращения послужило «нарушение Казахстаном ключевых норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации».
«Информируем, что Республика Казахстан внезапно 10 октября 2017 года ввела дополнительные меры контроля на
В правительстве Кыргызстана заявили, что страна намерена в полной мере отстаивать свои права в рамках Всемирной торговой организации.
Ранее министерство экономики Кыргызстана обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), заявив, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основных принципов работы единого рынка ЕАЭС. В свою очередь, министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов не согласился с этим заявлением, подчеркнув, что Казахстан действует строго в рамках законодательства ЕАЭС.
В заявлении минэкономики КР отмечается, что введенный Казахстаном дополнительный контроль противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей интеграции.
10 октября возникли проблемы с пересечением