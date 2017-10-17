Кыргызстан обратился в ВТО по поводу ситуации на границе с Казахстаном

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Правительство Кыргызстана обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ситуации, сложившейся на кыргызстанско-казахстанской государственной границе, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Отмечается, что основанием обращения послужило «нарушение Казахстаном ключевых норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации».

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«Информируем, что Республика Казахстан внезапно 10 октября 2017 года ввела дополнительные меры контроля на кыргызско-казахстанской и российско-казахстанской государственной границе. Отмечаем, что среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств на крупных и самых оживленных пунктах пропуска “Ак-Жол” и “Ак-Тилек” после введения дополнительных мер контроля казахской стороной сократилось в 2,4 раза», — говорится в сообщении.

В правительстве Кыргызстана заявили, что страна намерена в полной мере отстаивать свои права в рамках Всемирной торговой организации.

Ранее министерство экономики Кыргызстана обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), заявив, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основных принципов работы единого рынка ЕАЭС. В свою очередь, министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов не согласился с этим заявлением, подчеркнув, что Казахстан действует строго в рамках законодательства ЕАЭС.

В заявлении минэкономики КР отмечается, что введенный Казахстаном дополнительный контроль противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей интеграции.